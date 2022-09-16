Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta ikili temaslarına devam ediyor.

Dün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Erdoğan bugünÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı’nda yapılan ve basına kapalı olan görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan daha sonra Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

İki lider Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan’ın Semerkant kentinde bulunuyor.

ŞİÖ Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin’in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması’nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu.

Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan’ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu.

2005’te ŞİÖ’ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran’ın tam üyelik süreci Eylül 2021’de başlatılmıştı.

Şangay İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.