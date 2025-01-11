İrem Derici’den Çarpıcı İtiraf: “Kendimi Türkiye’nin En Çirkin Kadını Sanıyordum”

Müzik dünyasının sevilen ismi İrem Derici, dobra açıklamaları ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gündem oldu. Ünlü şarkıcı, geçmişten bugüne yaşadığı değişimi ve özel hayatına dair itiraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.

“Hiçbir Zaman Kendimi Saklamadım”

Her zaman samimiyetiyle tanınan İrem Derici, röportajlarında açık sözlülüğünü korumaya devam ediyor. Son açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Ben hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim.”

Bu içten sözleri, hayranları tarafından takdir topladı.

“Türkiye’nin En Çirkin Kadınıydım”

Kendi geçmişini cesurca eleştiren İrem Derici, eski görünümü hakkında şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

“Ben Türkiye’nin en çirkin kadınıydım.”

Bu açıklamasıyla estetik operasyonlarını açıkça dile getiren Derici, samimiyetini bir kez daha ortaya koydu.

“Çapkınlık Kötü Bir Şey Değil”

Ünlü şarkıcı, özel hayatına dair şaşırtıcı itiraflarda da bulundu. İkili ilişkilerle ilgili olarak, hem aldatıldığını hem de aldatma durumunda bulunduğunu söyleyen Derici, “Çapkınlık kötü bir şey değil” diyerek çarpıcı bir bakış açısı sundu.

Samimiyetiyle Hayranlarını Şaşırtıyor

Kariyerinin ilk günlerinden bu yana açıklamaları ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Derici, bu röportajıyla da magazin dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

kaynak: www.ensonhaber.com