Hadise’nin Ayna Paylaşımı Olay Oldu! Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça dikkat çeken ünlü popçu Hadise, son yaptığı paylaşım ile yine gündem oldu. Takipçileri, ünlü ismin paylaştığı videoya adeta yorum yağdırdı.

Sahne ve Oyunculuk Kariyerinde Parlayan Hadise

Sahne performansları ve dekolteli kıyafetleriyle sıkça gündem olan Hadise, son dönemde oyunculuk kariyerine de adım attı. Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile birlikte rol alan Hadise, dizideki performansıyla hem beğenilen hem de eleştirilen isimlerden biri olmuştu. İki dostu canlandıran Hadise ve Seda Bakan, izleyicilerden farklı tepkiler almıştı.

Kızıl Saçlarıyla Dikkat Çeken Hadise

Dizinin ardından sarı saçlarından vazgeçen Hadise, saçlarını kızıl renge boyattı. Ancak son zamanlarda, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı davetlerle tekrar adından söz ettiriyor.

Mor Payetli Elbisesiyle Göz Doldurdu

Dün akşam katıldığı bir davette, mor renkli payetli ve dekolteli bir elbise giyen Hadise, ayna karşısında çektiği videoyla takipçilerini bir kez daha büyüledi. Paylaşımda, güzelliğiyle adeta büyüleyen Hadise, takipçilerinden övgüler aldı.

Sosyal Medya Yıkıldı: Yorumlar Peş Peşe Geldi

Hadise’nin güzelliği ve şıklığı üzerine yorum yapmayan sosyal medya kullanıcısı kalmadı. Takipçileri, şarkıcının estetiği ve zarafeti hakkında adeta övgü dolu sözler sarf etti.

kaynak: www.ensonhaber.com