Ferdi Tayfur’un Aylık Telif Geliri Açıklandı: Serveti Dudak Uçuklattı

79 yaşında hayatını kaybeden, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, geride yalnızca eşsiz eserlerini değil, aynı zamanda devasa bir servet ve dikkat çeken telif gelirleri bıraktı. Şarkıcının yıllık telif geliri ve mal varlığı hakkında ortaya çıkan detaylar, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ferdi Tayfur’un Yıllık Telif Geliri: 35 Milyon Lira

Ünlü sanatçının eserlerinden elde ettiği yıllık telif gelirinin 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

Tayfur, müzik meslek birliklerinden yıllık 12 milyon lira kazanırken, dijital platformlardan elde ettiği gelir ise tam 23 milyon lirayı buluyor.

Telif Haklarına Dair İddialar

Ferdi Tayfur’un, şarkılarından telif hakkı alınmaması yönünde vasiyet ettiği iddiaları daha önce gündeme gelmişti. Ancak Sabah gazetesinin haberine göre, bu taleplerini meslek birliklerine yazılı olarak iletmediği ve telif haklarından feragat ettiğine dair bir belge sunmadığı ortaya çıktı.

Tayfur’un, eserlerinin ölümünden sonra bedelsiz kullanılabileceğini ifade ettiği bilinse de bu konuda resmi bir düzenleme yapılmadığı öğrenildi.

Mal Varlığı: 87 Gayrimenkul ve Bir Yarımada

Ferdi Tayfur’un mülk serveti ise şaşkınlık yaratacak boyutta:

İstanbul, Adana ve Marmaris’te toplam 87 gayrimenkulü bulunuyor.

bulunuyor. Bunlar arasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris’teki bir yarımada yer alıyor.

ve Marmaris’teki yer alıyor. Sanatçının toplam serveti 3 milyar lirayı bulurken, bu miktar 5 çocuğu arasında paylaştırılacak. Her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon lira düşeceği belirtiliyor.

Dijital Platformlardan Büyük Gelir

Ferdi Tayfur’un şarkıları, dijital platformlarda yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu platformlardan elde edilen 23 milyon liralık gelir, sanatçının yıllık telif kazancının büyük bir kısmını oluşturuyor. Ayrıca, şarkılarının reklam ve diğer projelerde kullanımından elde edilen gelir bu rakama dahil değil.

Tayfur’un Mirası Nesiller Boyunca Yaşayacak

Ferdi Tayfur’un eserlerinden elde edilen telif gelirleri, yıllar boyunca hem ailesine hem de Türk müziğine olan katkılarına ışık tutmaya devam edecek. Sanatçının adı, hem müzik dünyasında hem de bıraktığı mirasla nesiller boyunca yaşayacak.

kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr