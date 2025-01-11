Paris Hilton’un Lüks Evi Alevlere Teslim Oldu!

Kaliforniya’nın Los Angeles kenti, şiddetli rüzgarların etkisiyle devasa bir yangın felaketine sahne oldu. Pacific Palisades bölgesindeki milyon dolarlık gösterişli villalar, bu korkunç yangında küle döndü.

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Paris Hilton, yangında kül olan evini sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilton, canlı yayında evinin yanışını izlerken duygularını paylaştı.

“Kalbim Kırık”

Hilton, Instagram hesabından yaptığı duygusal açıklamada şunları söyledi:

“Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum.

Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındırıyordu. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz bir yerdi.

Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen tüm ailelerle birlikte.“

Hilton’un açıklaması, binlerce hayranından destek mesajı alırken, Kaliforniya’daki orman yangınlarının boyutları bir kez daha gözler önüne serildi.

Pacific Palisades: Lüks Villaların Küle Döndüğü Bölge

Yangınlar, Hollywood yıldızlarının ve sosyal medya fenomenlerinin gözdesi olan Pacific Palisades bölgesini derinden etkiledi. Bölge, milyonlarca dolarlık villalarıyla ünlüydü, ancak yangın bu ihtişamlı yapıları bir anda yok etti.

Kaliforniya’nın sık sık yaşadığı orman yangınları, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle giderek daha yıkıcı hale geliyor.

kaynak: www.ensonhaber.com