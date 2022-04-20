Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı

Hanımefendi lakaplı kadın Rapçi tacizcisine yumruk attığı için 17 ay ceza aldı.
Hanımefendi lakaplı kadın Rapçi tacizcisine yumruk attığı için 17 ay ceza aldığını açıkladı.
Rapçi Hanımefendi, “4 yıl önce Tepecik göğüs hastanesinde kanser tedavisi gören babamın yanında refakatçı olarak kalırken, Temizlik görevlisi tarafından rahatsız ediliyordum.
O dönemler Kısmetse olur yarışmasındaydım. Temizlik görevlisi gizli gizli üzgün hallerimi videoya alıyordu. Onu birkaç kez uyardım. Bir gün babamın oksijeni bitiyor. O temizlik görevlisi arkadaştan oksijeninin bittiğini, hemşireye söylemesini istiyor. ”Bu bizim işimiz değil? ” diyerek uzaklaşmış.
Babam bu durumu anlattı. Sonra temizlik görevlisi ile durumu tartıştık. Tartışırken itiş kakış oldu. Temizlik görevlisi darp edildiğini iddia ederek, bana dava açtı. Dava sonuçlandı 17 ay ceza aldım. Korona yasasından dolayı 5 saat içeride kaldım. Ama mahkumiyetim halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.