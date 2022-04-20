Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı

O dönemler Kısmetse olur yarışmasındaydım. Temizlik görevlisi gizli gizli üzgün hallerimi videoya alıyordu. Onu birkaç kez uyardım. Bir gün babamın oksijeni bitiyor. O temizlik görevlisi arkadaştan oksijeninin bittiğini, hemşireye söylemesini istiyor. ”Bu bizim işimiz değil? ” diyerek uzaklaşmış.