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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı

Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı
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20 Nisan 2022 - 17:16

Hanımefendi lakaplı kadın Rapçi tacizcisine yumruk attığı için 17 ay ceza aldı.

Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 1

Hanımefendi lakaplı kadın Rapçi tacizcisine yumruk attığı için 17 ay ceza aldığını açıkladı.

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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 2

Rapçi Hanımefendi, “4 yıl önce Tepecik göğüs hastanesinde kanser tedavisi gören babamın yanında refakatçı olarak kalırken, Temizlik görevlisi tarafından rahatsız ediliyordum.

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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 3

O dönemler Kısmetse olur yarışmasındaydım. Temizlik görevlisi gizli gizli üzgün hallerimi videoya alıyordu. Onu birkaç kez uyardım. Bir gün babamın oksijeni bitiyor. O temizlik görevlisi arkadaştan oksijeninin bittiğini, hemşireye söylemesini istiyor. ”Bu bizim işimiz değil? ” diyerek uzaklaşmış.

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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 4

Babam bu durumu anlattı. Sonra temizlik görevlisi ile durumu tartıştık. Tartışırken itiş kakış oldu. Temizlik görevlisi darp edildiğini iddia ederek, bana dava açtı. Dava sonuçlandı 17 ay ceza aldım. Korona yasasından dolayı 5 saat içeride kaldım. Ama mahkumiyetim halen devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 5
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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 6
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Tacizcisine yumruk attı, 17 ay ceza aldı - Sayfa 7
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