Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı

Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı
1 views
04 Kasım 2021 - 16:13

Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Eski MİT'çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika'nın Adamı

Eymür, T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun sorularını yanıtladı. Röportajda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ilgili kısım şöyle:

– Hiram Abas’la çok yakındınız. Bugünden bakınca suikastı nasıl yorumluyorsunuz?

Bir kere orada Doğu Perinçek’e çok büyük tepkim var. Bugün MİT’çinin adını yazana hapis cezası veriyorlar. O tarihte her şeyini, plakasını, telefonunu, evini, adresini hepsini verdiler. Bir nevi “öldürün” denildi. Hiram Bey de hissetmişti zaten. Arkasından felaket oldu. Kontrol edildiğini biliyordu Hiram Bey. Enteresan olan ilk Amerikan casusunu yakalamamızdan sonra olmasıdır. (MİT Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman’ın ABD casusu olduğunun aydınlatılması olayı) İlk Aydınlık’ta yayınlar başladı. Hiram Bey ve beni CIA ajanı yaptılar o haberlerde. Biz aksini çözmüşüz ama bizi suçluyorlar. Sonra tüm bilgileri verdiler…

 

 

– Doğu Perinçek etkili mi MİT içinde?

Perinçek’in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MİT’te. Bana kalırsa Perinçek, tamamen, İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir.

– Bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz?

Evet.

– 68 kuşağından, öğrenci hareketinden gelen bir isim, o tarihten bu yana böyle mi?

Evet, solun gelişmesini Türkiye’de engellemek için kurulan bir örgüt. Türkiye’de birçok yere girmiş durumda Amerika. Biz bu etkiyi maalesef çıkartamadık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurduGeçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu
FT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini BelirleyecekFT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini Belirleyecek
Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!
Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu GeçirdiHakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini Belirleyecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel ve Bensu Soral Arasında Milyonluk Fark
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Şahin: “Eleştirilmek işimizin bir parçası”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !