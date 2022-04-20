İmamoğlu Cephesinden Hapis İstemine İlk Yanıt

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat konu hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, en yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası açılan davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada, İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

“YSK ÜYELERİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYAN YOK”

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Deniz Ogan’a konuştu.

Herhangi bir ceza verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Polat, “Çünkü YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyan yok. Bu olayların gelişiminden ve müvekkilimin ifadesinden tüm basında yer alan olayın yansımalarında açıkça belli. Zorlamayla müvekkilimin kastı bu olmamasına ve bunu defalarca beyan etmiş olmasına rağmen ‘zorlamayla niyet okumak hukukun koruyabileceğive hukukun sınırları içerisinde kalarak verilmiştir’ denilebileceği bir kararın konusu olamaz” dedi.

“KOMEDİ”

Adil yargılama konusundaki şüphelerini dile getirdiğini ifade eden Polat, “Kişilerin siyasi mensubiyetlerinin yargılama sırasında rol oynamaması gerektiği düşüncemizi de söyledik” diye konuştu.

Polat şöyle devam etti:

“Hukuken olmayan ve YSK üyelerine yönelik bir kasıt da içermeyen sözlerden dolayı ceza verilmesi komedi. Bu komediye sayın mahkemenin alet olacağına düşünmek istemiyorum. Detaylı savunmalarımızı yapacağız.”