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Türkiye’ye dair Rus gazında indirim talebi iddiası! Erteleme fikri de düşünülüyor…

Türkiye’ye dair Rus gazında indirim talebi iddiası! Erteleme fikri de düşünülüyor…
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08 Aralık 2022 - 16:26
Türkiye’nin Rus gazında yüzde 25’ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü.

Bloomberg’in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara’da bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde, Türkiye’nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25’ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi.

Haberde, Türk Lirası’nın son bir yılda en kötü performans gösteren para birimlerinden biri olduğu ve Rusya’yla bir anlaşmanın Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletebileceği, bunun yanı sıra, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2023 seçimlerine giderken yardım edebileceği belirtildi.

ÖDEMELERİ 2024’E ERTELEME FİKRİ DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin 2023 ödemelerinin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen bazı ödemelerde de indirim istediğini söyledi. Yetkililer, eğer Türkiye’nin istediği bir indirim alamaması durumunda ödemeleri 2024 yılına ertelemek için çabalayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın Türkiye’nin enerji faturasının ikiye katlanarak 100 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini söylemişti.

Macaristan, Gazprom’un doğalgaz ödemelerini önümüzdeki 6 ay ertelenmesine izin verdiğini daha önce açıklamıştı.

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BRAVO MAHSUN
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