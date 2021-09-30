30 Bin Euro’luk Saati Gündem Oldu !

İYİ Partili Ahmet Erozan, sosyal medya hesabı üzerinden Emine Erdoğan’ın kol saatini paylaşarak, “Çakma değilse fiyatı 30 bin Euro’dan başlıyor” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın saatiyle ilgili, “Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30 bin Euro’dan başlıyor” dedi.

Daha önce de Erdoğan’la birlikte Japonya’ya’a giden Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık Hermes marka çanta takması gündem olmuştu.

Emine Erdoğan’ın ‘Afrika Seyahatlerim’ adlı kitabının piyasaya çıkması üzerine yapılan tanıtımlarda kullanılan bir fotoğraf dikkati çekti. Emine Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti sırasında çekilen fotoğraftaki kol saatinin lüks marka Chopard olduğu öne sürüldü.

İYİ Partili Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tayyip yazar da Emine hanım yazmaz mı..! Fotoğraflarla bezenmiş ‘Afrika’ya seyahatlerim’ kitabı piyasada… Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30.000 Euro’dan başlıyor…” dedi.