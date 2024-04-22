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Survivor All Star’da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! ‘Birleşme Partisi’ne damga vurdu

Survivor All Star’da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! ‘Birleşme Partisi’ne damga vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Nisan 2024 - 10:05

Survivor All Star’da ‘Birleşme Partisi’ renkli anlara sahne oldu. Yarışmacılar seçtikleri şarkıları söylerken, Acun Ilıcalı ve Demet Akalın yorumladı. Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi. İşte detaylar…

Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 1

Survivor All Star’da ‘Birleşme Partisi’nde yarışmacı hem söyledi hem eğlendi. Keyifli geçen şarkı yarışmasına Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi. Acun Ilıcalı ve Demet Akalın sahne kenarından yorumladı. İki kazanan oldu. Biri juri diğeri seyirci oylarıyla belirlendi. Renkli anların olduğu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 2

Berna Canbeldek, Ezhel’in Felaket şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 9, Sinem Yalçınkaya’dan 8, Oya Şar’dan 9 olmak üzere toplam 26 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 3

Ogeday Girişken, söz ve bestesi Tolga Akdoğan’a ait olan Kadın şarkısını yorumladı. Oya Şar’dan 7, Sinem Yalçınkaya’dan 7, Banu Kunt Işık’tan 8 olmak üzere toplam 22 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 4

Özgür Tetik, Kenan Doğulu’nun Kandırdım şarkısını yorumladı. Sinem Yalçınkaya’dan 8, Oya Şar’dan 8, Banu Kunt Işık’tan 9 olmak üzere toplam 25 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 5

Nagihan Karadere, sözü Aslı Yentur, Elif Nur İçelli’ye, beste Aslı Yentur ile Burak Yeter’e ait olan Çalkala şarkısını yorumladı. Oya Şar’dan 5, Banu Kunt Işık’tan 6, Sinem Yalçınkaya’dan 5 olmak üzere toplam 16 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 6

Yasin Obuz, sözü Mehmet Yakar’a, bestesi Sedat Zen’e ait olan Antep’in hamamları şarkısını yorumladı. Sinem Yalçınkaya’dan 5, Oya Şar’dan 5, Banu Kunt Işık’tan 5 olmak üzere toplam 15 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 7

Yunus Emre Özden, söz ve bestesi Heijan’a ait olan Cinnet şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 4, Oya Şar’dan 4, Sinem Yalçınkaya’dan 5 olmak üzere toplam 13 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 8

Nefise Karatay, söz ve bestesi Vedat Özkan Turgay’a ait olan Be Adam şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 4, Sinem Yalçınkaya’dan 4, Oya Şar’dan 4 olmak üzere toplam 12 puan aldı.

 

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 9

Damla Can, sözü Mazhar Alanson’a, bestesi Fuat Güner’e ait olan Ele Güne Karşı şarkısını söyledi. Sinem Yalçınkaya’dan 5, Banu Kunt Işık’tan 5, Oya Şar’dan 5 olmak üzere toplamda 15 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 10

Avatar Atakan, sözü İbrahim Tatlıses’e ait olan Mavişim şarkısını yorumladı. Atakan’ın da isteğiyle Acun Ilıcalı yorumu juriye yorumlatmadı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 11

Batuhan Karacakaya, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan Şımarık şarkısını yorumladı. Oya Başar’dan 8, Sinem Yalçınkaya’dan 7, Banu Kunt Işık’tan 7 olmak üzere toplam 22 puan aldı.

 

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 12

Seda Ocak, sözü Tarkan, bestesi Yahuda Badichi’ye ait olan Gül Döktüm Yollarına şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 7, Sinem Yalçınkaya’dan 6, Oya Şar’dan 6 olmak üzere toplam 19 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 13

Merve Aydın, sözü ve bestesi Tarık İster’e ait olan Yarim şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 7, Oya Şar’dan 7, Sinem Yalçınkaya’dan 7 olmak üzere toplam 21 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 14

Hilmi Cem İntepe, sözü Eypio ve Burak King’e, bestesi Burak King ile Antonis Agergis’e ait olan Günah Benim Suç Benim şarkısını yorumladı. Banu Kunt Işık’tan 6, Oya Şar’dan 7, Sinem Yalçınkaya’dan 6 olmak üzere 20 puan aldı.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 15

Aleyna Kalaycıoğlu ve Furkan Kızılay şarkı çıkarttıkları için oylanmadılar.

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Survivor All Star'da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! 'Birleşme Partisi'ne damga vurdu - Sayfa 16

Gecenin en iyi 4 performansı tekrardan sahneye çıktı ve jurinin oylarıyla kazanan Özgür Tetik oldu. Seyircilerin oylarıyla seçilecek diğer yarışmacı konseyde açıklanacak.

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