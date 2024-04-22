Survivor All Star’da şarkı yarışmasının kazananı belli oldu! ‘Birleşme Partisi’ne damga vurdu

Survivor All Star’da ‘Birleşme Partisi’nde yarışmacı hem söyledi hem eğlendi. Keyifli geçen şarkı yarışmasına Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya puan verdi. Acun Ilıcalı ve Demet Akalın sahne kenarından yorumladı. İki kazanan oldu. Biri juri diğeri seyirci oylarıyla belirlendi. Renkli anların olduğu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde: