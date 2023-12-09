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İstanbul Valisi Gül’den çağrı: Evsizleri 112’ye bildirin

İstanbul Valisi Gül’den çağrı: Evsizleri 112’ye bildirin
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Aralık 2023 - 13:09

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112’ye bildirmelerini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112’ye bildirmelerini istedi.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112’ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın.”

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