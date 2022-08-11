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İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyor

İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyor
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11 Ağustos 2022 - 11:56

Önceki gün ilk görev yeri olan Yörükler 1 kuyusuna doğru yola çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han’a, Kıbrıs tarihine Rumların ‘küvet katliamı’ diye geçen, Türk Alayı Tabibi Binbaşı Nihat İlhan’ın şehit edilen 3 çocuğunun isimlerini taşıyan Hakan, Kutsi ve Murat destek gemileri eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle salı günü Mersin Taşucu’ndan Antalya Gazipaşa açıklarındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlanan Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın destekçileri Kıbrıs şehitlerimiz oldu.

 

İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyor

 

NAVTEX’LE BİLDİRİLDİ

Türkiye’nin yayınladığı seyrüsefer bildiriminde (Navtex) Hakan, Kutsi ve Murat İlhan destek gemilerinin Abdülhamid’e eşlik edeceği belirtildi. Bu isimler ‘küvet katliamı’ olarak tarihe geçen, Binbaşı Nihat İlhan’ın Rumlar tarafından canice katledilen 3 çocuğunun adı. Gemiler Karadeniz’de görev yapan Kanuni sondaj gemisine de eşlik etmişti. 3 Şehit kardeşin adını taşıyan destek gemileri, şimdi Abdülhamid’le Kıbrıs açıklarında görev yapacak.

NE OLMUŞTU?

KANLI NOEL

Kıbrıs tarihinde küvet katliamı ya da kanlı Noel diye anılan Rum katliamı, 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’da yaşandı. Rum terör örgütü EOKA militanları Türk alayında görev yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenleyerek banyoda küvete saklanan eşi Mürüvvet, oğulları Hakan, Kutsi ve Murat’ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 2016 yılında vefat etti. Katliam evi günümüzde ‘Barbarlık Müzesi’ adıyla sergileniyor.

 

İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyor

 

ATİNA ŞİMDİLİK ROTADAN MEMNUN

ABDÜLHAMİD Han’ın, Doğu Akdeniz’de ilk görev yeri olacak Yörükler 1 kuyusuna hareket etmesi, haftalardır kriz senaryolarının dolaştığı Atina’ya rahat bir nefes aldırdı.

“Abdülhamit Han” aynı zamanda, Yunanistan’da günlerdir tartışılan “telekulak skandalı”nı bir nebze olsa da ikinci plana itti. Yunanistan’da üçüncü büyük siyasi parti konumundaki sosyalist Pasok’un lideri Nikos Andrulakis’in telefonunun, Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Başbakan Miçotakis’in bilgisi olmadan dinlenmesi, ülkede siyasi krize dönüşmüştü. Dolayısıyla Yunan hükümeti, hem Türk sondaj gemisinin rotasından hem de gündemin değişmesinden memnun.

 

İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyor

 

OLUMLU GELİŞME AMA…

Yunan hükümetine yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Abdülhamid Han”ın ilk görev yeri olarak Yörükler 1 kuyusunu kararlaştırmasını “olumlu bir gelişme” şeklinde değerlendirdi. Kaynaklar aynı zamanda, Türkiye’nin yayınladığı navtex’in 7 Ekim’e kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, daha sonrası için her ihtimalin göz önüne alındığını, dolayısıyla, Atina’nın tavrında herhangi bir gevşemenin söz konusu olmadığını belirtti. Eğitim Bakan Yardımcısı ve uluslararası ilişkiler profesörü Angelos Sirigos, “Erdoğan Yunanistan’ın, Avrupa’nın ve batının reflekslerini sınıyor. Türk sondaj gemisi duruma göre, gerektiğinde başka bir bölgeye de gidebilir” dedi.

BİRİNCİ HABER OLDU

“Abdülhamid Han” dün Yunan gazetelerinin manşetlerinde, televizyonlardaki bültenlerde de birinci haber olarak yer aldı. Kathimerini gazetesi “Türk sondaj gemisi en ılımlı senaryo ile yola çıktı. Doğu Akdeniz’de 2 aylık moratoryum” derken, Ta Nea gazetesi “İlk adım ölçülü” ifadesini kullandı. “Abdülhamid Han” ile ilgili haberler medyada ön plana çıkınca, Yunanistan’ı günlerdir meşgul eden telekulak skandalına ikinci haber olarak yer verildi.

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