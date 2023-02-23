Ece Erken, evine gelen doğalgaz faturasına isyan etti

Ünlü sunucu Ece Erken, evine gelen doğalgaz faturasını paylaşarak gündem oldu.

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun silahlı saldırıda öldürülmesinden ardından sık sık gündeme gelen Ece Erken, son yaptığı paylaşımla da konuşuldu.

“Kira gibi”

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Erken, 4 bin TL’lik faturayla şaşkına uğradı. Sunucu yayınladığı fotoğrafa “Kira gibi” yorumunda bulundu.

“Ya hayırdır”

Ece Erken geçtiğimiz yıl da evine gelen 3 bin 232 TL faturayı paylaşarak, “Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!” ifadelerini kullanmıştı.