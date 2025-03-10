BAYRAMDA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI UÇAKTAN PAHALI! SEYAHATÇİYİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Ramazan Bayramı‘na sayılı günler kala, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de otobüs bilet fiyatları oldu. Artan taleple birlikte bilet fiyatları adeta uçuşa geçti. Bazı güzergâhlarda otobüs biletlerinin, uçak bileti fiyatlarını bile geçtiği görülüyor. Şehirlerarası yolculuk planı yapan binlerce kişi, yüksek fiyatlar karşısında şaşkın. Uzmanlar, bayrama sayılı günler kala fiyatlarda yüzde 40’a varan artışlar beklerken, vatandaşlar uygun fiyatlı bilet bulmakta zorlanıyor.

OTOBÜS BİLETLERİNDE ŞOK EDEN ZAMLAR

Ramazan Bayramı öncesi otobüs firmalarının fiyat politikaları gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllara oranla ciddi artışlar yaşanırken, bazı firmaların 10 gün içinde iki kez zam yapma hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında. Bayramda memleketine gitmek isteyen veya tatile çıkmayı planlayan vatandaşlar için bilet fiyatları adeta kara kara düşündürüyor.

ŞEHİRLERARASI BİLET FİYATLARI EL YAKIYOR

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen bir yolcu, 18 Mart tarihi için 950 TL öderken, bayram haftasında bu fiyat 1.400 TL‘ye çıkıyor. Arefe günü ise fiyatlar 1.800 TL‘ye kadar ulaşıyor. Bir diğer örnek ise İstanbul-Ankara hattında yaşanıyor. Normalde 600 TL civarında olan bilet fiyatı, bayram öncesi 850 TL‘ye kadar yükseliyor.

Öte yandan, uçak bileti fiyatlarıyla kıyaslandığında otobüs biletlerinin daha pahalıya geldiği birçok örnek bulunuyor. 13 Mart tarihinde İstanbul’dan Diyarbakır’a gitmek isteyen bir yolcu, otobüs için 1.200 TL öderken, aynı gün için uçak bileti 951 TL‘den satışa sunuluyor. Yolcular için tercih zorlaşıyor: Uygun fiyat mı, konfor mu?

OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU: “FİYATLARI RAYİÇ DIŞINDA ARTIRMIYORUZ”

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Musa Çatkır, artan fiyatlara yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çatkır, “Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. Ancak işlerin düşük olduğu dönemde fiyatları yüzde 30-40 oranında geri çekiyoruz. Yolcu talebinin arttığı bayram gibi özel dönemlerde ise fiyatlarımız öz fiyatlara dönüyor,” açıklamasını yaptı.

BAYRAM ÖNCESİ 5 GÜNDE İKİ ZAM GÜNDEMDE

Bazı otobüs firmalarının bayram öncesi 5 gün içinde iki kez zam yapmayı planladığı da gündeme geldi. Yetkililer, artan maliyetler ve yoğun talep nedeniyle firmaların böyle bir karar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu durum, özellikle öğrenciler ve düşük gelirli vatandaşlar için büyük mağduriyet yaratıyor. Otobüsle seyahat etmek, geçmişte ekonomik bir seçenek olarak görülürken, bugün uçakla rekabet eden bir fiyat aralığına ulaştı.

UÇAK BİLETLERİ OTOBÜSE GÖRE DAHA UYGUN

Bazı rotalarda uçak biletlerinin daha uygun hale gelmesi ise dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul-Diyarbakır hattında görülen fiyat farklılıkları, vatandaşları “neden otobüs?” sorusunu sormaya itiyor. Uçak bileti ile hem zaman kazanmak hem de daha konforlu bir yolculuk yapmak mümkünken, yüksek fiyatlı otobüs biletlerine yönelmenin anlamını yitirdiği vurgulanıyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: “UÇAK BİLETİ ALMAK DAHA MANTIKLI”

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bilet fiyatları hakkında birçok kişi tepkisini dile getiriyor. “Eskiden ucuza gidebilmek için otobüs kullanırdık, şimdi uçak bileti almak daha mantıklı hale geldi,” diyen vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na da denetim çağrısında bulunuyor.

UZMANLARDAN UYARI: “BİLETLERİNİZİ ERKEN ALIN”

Ulaşım uzmanları, bayramda seyahat edecek kişilere erken rezervasyon uyarısında bulunuyor. Biletlerin, tarih yaklaştıkça daha da pahalanabileceği ve son dakikada bilet bulmanın güçleşeceği ifade ediliyor. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu’ya gidecek olan yolcular için erken bilet almanın avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

SONUÇ: BAYRAM SEYAHATLERİ LÜKS HALİNE GELDİ

Gelinen noktada, bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar için yolculuk yapmak adeta lüks haline geldi. Artan bilet fiyatları, dar gelirli vatandaşların bayramda sevdikleriyle bir araya gelmesini zorlaştırıyor. Yetkililerden bu konuda acil düzenleme bekleniyor.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/