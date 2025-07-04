4 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor: Yeni Emekli Maaşı Açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve en düşük emekli maaşına zam yapılmasını öngören düzenleme kabul edildi. Yeni düzenlemeyle, en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye çıkarılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı, TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre belirlendi. Buna göre emeklilere yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Ancak kök maaşı düşük olan bazı emekliler, bu artıştan tam olarak faydalanamayacaktı. Bu nedenle en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için ek bir düzenleme hazırlandı.

Komisyon tarafından kabul edilen teklifle, en düşük emekli maaşının 2.412 TL artırılarak 16.881 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

Yaklaşık 4 milyon 11 bin emekli bu düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.