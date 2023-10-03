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Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret

Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2023 - 16:43

Eski İçişleri Bakanı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, komisyon üyeleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; Ahmet Erbaş, İsmail Erdem,Kemal Çelik, Hasan Arslan, İhsan Koca, Mehmet Faruk Pınarbaşı, Azmi Ekinci, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Osman Gökçek, Şaban Çopuroğlu, Turan Bedirhanoğlu, Yusuf Ahlatcı, Ömer Karakaş, İsmail Akgül, Burhanettin Kocamaz yer aldı.

Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

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