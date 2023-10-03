İYİ Parti’nin ilk adayının kim olduğu ortaya çıktı!Her şey Akşener’in dün gece verdiği yemekte belli oldu.Listede bomba isimler

HaberKonseyi Editör ( editor@haberkonseyi.com ) TÜM YAZILARI

6 views 03 Ekim 2023 - 16:39