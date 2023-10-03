İYİ Parti’nin ilk adayının kim olduğu ortaya çıktı!Her şey Akşener’in dün gece verdiği yemekte belli oldu.Listede bomba isimler

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, belediye başkanı adaylarının Eskişehir’den başlayarak 81 ilde tek tek açıklanacağını duyurdu.
Martta yapılacak olan yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İYİ Parti’de de adaylar netleşmeye başladı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, X-Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkanı adaylarının Eskişehir’den başlayarak 81 ilde tek tek açıklanacağını duyurdu.
Türkkan, sosyal medyadan şunları yazdı:
“Dün gece Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Milletvekilleri ve Divan Üyelerine verdiği yemekte, Genel İdare Kurulumuzun aldığı 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme kararından sonra, perşembe günü Eskişehir’den başlayarak diğer illerimizde de sırayla adaylarımızı açıklayacağını ifade etti.”
AKŞENER NE DEMİŞTİ?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar Kocatepe Mitingi’nde, 81 ilde seçime kendi adayları ile gireceklerini söyleyerek siyasi parti liderlerine seslenmişti. Akşener, “Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Türk siyasetinin bugün içinde olduğu siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız! Biz varız, sizleri de bekleriz. Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na hepinize sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim.” diye konuşmuştu.
ADAYLARIN ANKETLE BELİRLENECEĞİ SÖYLENMİŞTİ
Yerel seçimlerde “İYİ Parti ile CHP arasında yeniden ittifak olur mu?” sorusu gündemdeyken, İYİ Parti’de partide aday tespit çalışmaları yoğunlaştı.
Partide bir yandan vaatler ile “iyi belediyecilik” anlayışının yer aldığı “Yerel Yönetimler Vizyon Belgesi” hazırlanırken, bir yandan da aday adaylarının başvuruları değerlendiriliyor.
Bu kapsamda, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, her ilde genel merkezden görevlendirilen yerel yönetimler koordinatörü başkanlığında, aralarında il başkanının da yer aldığı aday tespit komisyonları oluşturuldu. Başvuruları değerlendiren komisyonların, aday adaylarıyla yapacakları görüşmelerin sonuçları ile önerileri genel merkeze ileteceği iddia edilmişti.
İYİ Parti İl komisyonlarının, adaylarını belirlerken, “toplum nezdinde sıkıntılı bir durumu olmayan, toplumun sevdiği, beğendiği, kanaat önderlerinin önerdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday” kriterlerini dikkate alacağı öne sürüldü.
İYİ Parti, belirlenen kriterleri taşıyan, bölgesinde aynı oranda sevilen ve tanınan birden fazla aday adayı olması halinde ise belediye başkan adayını belirlerken anket yöntemini kullanacak. Bununla ilgili bazı şirketlerle görüşen partinin, çalışacağı anket firmasını belirlemesinin ardından uygulamaya geçeceği söylenmişti.
BUĞRA KAVUNCU SAADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Gazeteci Barış Yarkadaş da İYİ Parti’nin adaylarıyla ilgili dün akşam TV100’de katıldığı televizyon programında ilginç kulis bilgileri verdi. Yarkadaş, “Yayına gelirken önemli bir bilgi aldım. Buğra Kavuncu’nun Saadettin Saran’la Ankara’da görüştüğü ve İBB Başkan adaylığı için zemin yokladığı yönünde bilgi aldım. Bu bilgiyi teyit etmek için aradım ama telefonu kapalıydı. İYİ Parti’nin Ankara milletvekillerinden biri istifanın eşiğine geldi. Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına sıcak bakmayan birisi” şeklinde konuştu.