CHP’li Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın Rüşvet Dekontları İddianameye Girdi

İstanbul’da yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianameye ilişkin detaylar ortaya çıktıkça, Aktaş’ın kurduğu örgüt aracılığıyla CHP’li belediyelerle milletvekillerini rüşvet mekanizmasına dahil ettiği iddiaları gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında, CHP’li belediye başkanları ve çalışanlarının yanı sıra, bazı CHP milletvekillerinin de rüşvete karıştığı ileri sürüldü.

İki CHP’li Milletvekilinin Rüşvet Dekontları İddianamede

İddianameye göre, CHP Halkla İlişkiler ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Seyhan Belediyesi’nden alınan ihaleler karşılığında 1 milyon dolar rüşvet aldı. Bu ödeme, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin aracılığıyla gerçekleştirildi.

Diğer yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 2024 yılı yerel seçimleri öncesinde, Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile CHP’li ilçe belediyelerinde faaliyet gösteren yüklenici firmalardan “seçim için destek” adı altında 5 milyon TL topladı.

Her iki milletvekiline ait rüşvet dekontları da iddianameye girdi. Bu kapsamda, Bulut ve Karabat hakkında fezleke düzenlenmesi için soruşturma dosyaları Ankara’ya gönderildi.

Fezleke İçin Dosyalar Ankara’ya Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması çerçevesinde halen milletvekili olan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında, 19 Temmuz 2024’te rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma evraklarının ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, delilleriyle birlikte soruşturma dosyasının fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik kararıyla gönderildiği belirtildi.

Rüşvetin Detayları

Burhanettin Bulut: Seyhan Belediyesi’nde alınan ihaleler karşılığında 1 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü. Ödemeler, Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin aracılığıyla gerçekleştirildi.

Özgür Karabat: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li ilçe belediyelerinde faaliyet gösteren yüklenici firmalardan 2024 yerel seçimleri öncesinde “seçim için destek” adı altında 5 milyon TL topladığı iddia edildi.

Her iki isim hakkında da dekontlar iddianamede yer aldı ve dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Siyasi ve Hukuki Süreç

CHP’li milletvekilleri Bulut ve Karabat’ın rüşvet aldığı iddiaları, partide ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dosyanın Ankara’ya gönderilmesiyle birlikte, mevcut milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi ve TBMM’de soruşturma açılması süreci başlatılmış oldu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, savcılığın delil incelemesi ve fezleke hazırlığı tamamlandıktan sonra dosya TBMM’ye sunulacak. Milletvekillerinin yasal statüsü nedeniyle, fezleke kabul edilirse TBMM’de ayrı bir soruşturma süreci başlayacak.

Toplumsal ve Siyasal Yansımalar

Soruşturma ve iddianamede yer alan belgeler, CHP’nin bazı üst düzey yetkililerinin yolsuzluk iddialarıyla ilişkilendirilmesini gündeme taşıdı. Özellikle rüşvet dekontlarının iddianameye girmesi, partideki şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Siyasi analistler, bu tür soruşturma ve fezleke süreçlerinin parti içi ve kamuoyu algısı üzerinde uzun süreli etkileri olabileceğini belirtiyor.

Sonuç ve Hukuki Süreç

CHP’li Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat’ın rüşvet aldığı iddiası iddianameye girdi.

Dosya, fezleke düzenlenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Milletvekilleri hakkında TBMM’de soruşturma açılması olasılığı bulunuyor.

Süreç ilerledikçe, delillerin değerlendirilmesi ve yasal işlemlerin tamamlanmasıyla, hem hukuki hem de siyasi sonuçlar netleşecek.