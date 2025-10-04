Muharrem İnce’den Ali Babacan’a Sert Eleştiriler

Siyaset arenasında tansiyon yükseldi. Memleket Partisi’ni kapatıp yeniden CHP’ye dönen Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden DEVA Partisi lideri Ali Babacan’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. İnce’nin sözleri siyasette gündemi sallarken, Babacan’dan da yanıt gecikmedi.

İNCE’NİN SERT ELEŞTİRİLERİ

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Babacan’ı hedef alarak, “Görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan çapsız, siyaseten omurgasız, ahlaken müflis” ifadelerini kullandı.

İnce, Babacan’ın geçmişteki ekonomi politikaları ve siyasi tutumlarını eleştirerek şu ifadeleri paylaştı:

“Yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz. Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak!”

Ayrıca, Babacan’ın geçmişteki fotoğraf ve kararlarına göndermede bulunarak, “Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin imzanın olduğu kararlarda kritik kurumlara atandı. Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

BABACAN’DAN TEPKİ

Ali Babacan ise kendisine yöneltilen eleştirileri bir yayında yanıtladı. Babacan, İnce’nin eleştirilerine karşılık olarak şunları söyledi:

“O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar ‘Kurtuluş yok tek başına’ diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır. Kendi bilecekleri iş. Biz iktidar trollerinden şikâyetçiydik, ana muhalefet trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı.”

FOTOĞRAF KAVGASI TARTIŞMAYI ATEŞLEDİ

Tartışmanın fitilini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bazı muhalefet liderlerinin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ateşledi. İnce, paylaşımında bu fotoğrafı işaret ederek, “Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, siyasetteki tansiyonu yükseltirken, özellikle sosyal medya ve kamuoyunda tartışmaların artmasına yol açtı. İnce ve Babacan arasındaki söz düellosu, önümüzdeki günlerde siyasetin gündemini belirleyecek gibi görünüyor.