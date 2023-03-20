Son dakika: Çavuşoğlu’ndan Mısır açıklaması… İsveç’e NATO mesajı

11 yıl aradan sonra Mısır’a giden ilk dışişleri bakanı olan Çavuşoğlu, Mısır’la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, ‘Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız’ dedi. Çavuşoğlu, İsveç’e de NATO mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır’a yapılan ziyaretle ve dış politikalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Mısır’la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız.’

DOHA’DAKİ GÖRÜŞME DÖNÜM NOKTASI OLDU

İki ülke arasındaki bir olgunlaşma süreci yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, ‘Aslında, Şukri’yle New York’ta da biz bu yol haritası üzerinde anlaşmıştık. Önce yardımcılarımız bir araya gelecekti, sonra üçüncü ülkede biz bir araya gelecektik, sonra Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesinin hazırlığını yapacaktık. Fakat Doha’da birden olumlu anlamda bir oldubitti oldu. Esas dönüm noktası Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Doha’daki görüşmesi oldu’ dedi.

Ticaretin 10 milyar dolara yaklaştığının altını çizen Çavuşoğlu, ‘LNG ithalatı sebebiyle biraz denge onların lehine ama biz bundan şikayetçi değiliz’ dedi.

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile özellikle bölgesel konularda açık ve net bir şekilde görüş alışverişinde bulunulduğunu, heyetler arası görüşmede de her konunun ele alındığını ifade etti.

Mısırlı mevkidaşını Ankara’ya davet ettiğini belirten Çavuşoğlu, ‘Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki süreçte hangi adımları atacağız onları değerlendirdik’ ifadelerini kullandı.

Libya ve deniz yetki alanları anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, ‘Bizim Libya’yla yaptığımız deniz yetki alanları anlaşması, Mısır’ın aleyhine değil. Mısır’ın Yunanistan’la yaptığı anlaşma da bizim aleyhimize değil. O anlaşmada Mısır tarafı ilişkiler soğukken bile bizim kıta sahanlığımızın sınırlarına riayet etti’ diye konuştu.

İSVEÇ’E NATO ÜYELİĞİ MESAJI

Finlandiya’nın NATO üyeliği için onay alması sonrası İsveç’in tavrında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Çavuşoğlu şu yanıtı verdi;

‘Geçtiğimiz Cuma günü İSVEÇ Dışişleri Bakanı’yla da görüştüm. Finlandiya’yla ilgili böyle bir karar açıklayacağımızı, önce bizden duymalarını istediğimizi, ikili ilişkilerimize verdiğimiz önem ve onlara olan saygımızdan dolayı medyadan duymalarını istemediğimizi söyledim. Kendisi de, umarım NATO Zirvesi’nden önce bizim ki de sonuçlanır dedi. Ben de size bağlı dedim’

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