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Sosyete’de Yaşanan Drone Skandalında Flaş Gelişme

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Sosyete’de Yaşanan Drone Skandalında Flaş Gelişme
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30 Ağustos 2021 - 11:17
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Sosyetede yaşanan drone skandalı tatlıya bağlandı. Kendisini aldatan eşini saniye saniye drone ile kayıt altına aldıran sosyetik güzel, aile büyüklerinin araya girmesiyle eşini affetti.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta sosyetenin çok önemli ailelerinden birinde aldatma şoku ile ilgili bir haber yazmıştım. Sosyetik güzel, kocasının kendisini aldattığını düşündüğü için eşini ‘Drone‘ ile takip ettirip bir otelin teras katında yabancı güzel ile yemek yediği anları saniye saniye kayda aldırmıştı. Hatta kaldığı otelin oda numarasına kadar öğrenip balkonundan da görüntü aldırdığını yazmıştım. Tüm Türkiye, bu aldatma hikayesini konuşurken, aldatılan sosyetik güzelin, eşini oturdukları evden gönderdiğini ama iki tarafın da dava açmadıklarını belirtmiştim.

 

Bu hafta ise sizlere bu sosyetiklerin kim olduklarını açıklayacaktım. Fakat son dakika bir gelişme olmuş. Sosyetik güzel telefonla bana ulaşarak, yazdığım haberi okuduğunu ve evliliğinin aldatmalardan dolayı bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Bu hanımefendi, aile büyüklerinin devreye girmesiyle eşini affettiğini söyledi.

 

 

İki çocukları olduğunu, yakında okula başlayacaklarını söyleyen sosyetik güzel, onların bu haberlerden etkilenmemesi için de benden ricada bulundu. Ben de çocukların hatırına kim olduklarını yazmamaya karar verdim. Umarım o çocuklar bir daha böyle bir olay yaşamaz…

 

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