Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye’nin incisi olan ilçede deniz karayla birleşti. Karadeniz yıktı geçti

Türkiye’nin incisi olan ilçede deniz karayla birleşti. Karadeniz yıktı geçti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
27 Kasım 2023 - 16:12
Türkiye’nin incisi olarak nitelenen Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydan gelen fırtına büyük hasara neden oldu. İlçede deniz karayla birleşirken dalga boyunun 5 metreyi aştığı öğrenildi.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtınanın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.aw085578-01.jpgKastamonu’da gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına Karadeniz sahil kesiminde bulunan Cide ilçesinde hayatı felç etti. Yaklaşık 5 metreye boyundaki dalgalar gece boyunca sahili dövdü. Deniz ile karanın birleştiği ilçede, Cide ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolu sular altında kaldı. Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü.aw085578-02.jpgİlçeye elektrik verilen ana trafoya ise gelen deniz suyunu engellemek için ekipler gece boyunca mesai harcadı. D010 karayolunda güvenlik önlemi alan Karayolları, iş makineleri ile sürüklenen kaldırım taşları ve denizden sürüklenen kaya ve çakıl taşlarını temizledi.

aw085578-03.jpgİlçede yaşanan fırtınanın bıraktığı hasar gün ağarınca gün yüzüne çıktı. İlçede birçok evin bahçesinin sular altında kaldığı görülürken, D010 karayolunda bulunan yola ise denizden taşların sürüklendiği görüldü. Ekipler, fırtınanın etkisinin silinmesi için çalışmalarını sürdürüyor.aw085578-05.jpgaw085578-07.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nez Demir’in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Naylon fatura, vergi kaçakçılığı, rüşvet…Nez Demir’in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Naylon fatura, vergi kaçakçılığı, rüşvet…
3 ay sonra hayata dönüş! Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı3 ay sonra hayata dönüş! Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı
CHP’nin yerel seçim stratejisi belli oldu! Yedi farklı anket sonucu…CHP’nin yerel seçim stratejisi belli oldu! Yedi farklı anket sonucu…
İletişim Başkanlığı’ndan İsrail’e ‘gazeteciye şiddet’ tepkisi! ‘Bir an önce durdurmalıdır…’İletişim Başkanlığı’ndan İsrail’e ‘gazeteciye şiddet’ tepkisi! ‘Bir an önce durdurmalıdır…’
ABD Başkanı Biden’dan ‘iki devletli çözüm’ açıklaması! ‘Garanti etmenin tek yolu…’ABD Başkanı Biden’dan ‘iki devletli çözüm’ açıklaması! ‘Garanti etmenin tek yolu…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bunu yapmayan araç satamayacak. Araç sahipleri dikkat son 3 gün
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin incisi olan ilçede deniz karayla birleşti. Karadeniz yıktı geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan olayında 2. perde! Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nez Demir’in eski eniştesi açtı ağzını yumdu gözünü! Naylon fatura, vergi kaçakçılığı, rüşvet…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Güney’in ailesi mahkemeye başvurdu: Hakim Sefa Mutlu’nun mezarı açılsın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İnan Kıraç’ın evlatlıktan reddettiği İpek Kıraç aşkı DJ Sezer Uysal’da buldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3 ay sonra hayata dönüş! Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İSRAİLİN ARKASINDA KİM VAR ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti ile ilgili çarpıcı Ekrem İmamoğlu iddiası! ‘Mikser gibi karıştırıyor, amaç…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin yerel seçim stratejisi belli oldu! Yedi farklı anket sonucu…
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara’da kadın cinayeti: Bekçi, tabancasıyla eşini öldürdü!Kasım 27, 2023-9:46 am
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: Üç şehit!Kasım 27, 2023-9:45 am
Bazı vapur ve BUDO seferleri iptal edildi!Kasım 27, 2023-9:44 am
Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük geçici ateşkes başladı!Kasım 24, 2023-3:30 pm
Zerrin Özer’den Darülaceze açıklamasıKasım 24, 2023-3:27 pm
İmamoğlu ve Akşener haftalar sonra görüştüKasım 24, 2023-3:08 pm
Lapa lapa kar geliyor! İstanbullar dikkat! Hafta sonu ‘bomba siklon’ uyarısı!Kasım 24, 2023-2:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !