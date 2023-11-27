Türkiye’nin incisi olan ilçede deniz karayla birleşti. Karadeniz yıktı geçti

Türkiye’nin incisi olarak nitelenen Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydan gelen fırtına büyük hasara neden oldu. İlçede deniz karayla birleşirken dalga boyunun 5 metreyi aştığı öğrenildi.