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Burak Deniz Ve Didem Soydan Aşkı Yeniden Başladı!

Burak Deniz Ve Didem Soydan Aşkı Yeniden Başladı!
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06 Nisan 2022 - 15:34

Geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Burak Deniz ve Didem Soydan’dan sevindiren haber geldi. Adı Deniz Işın’la anılan Burak Deniz eski aşkı Didem Soydan ile barıştı.

asım 2021’de Etiler’de objektiflere takılan Burak Deniz, “Didem Soydan’la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?” sorusunu cevaplamıştı.

 “BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?”

“Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Didem Soydan ise “Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz” demişti.

“YOK ÖYLE BİR ŞEY”

Burak Deniz, geçtiğimiz ocak ayında ise adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, ”Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar” açıklamasını yapmıştı. “Siz kendinize yakıştıramadınız mı? sorusuna ise tebessüm eden oyuncu, “Teşekkür ederim” demekle yetinmişti.

BAŞINI OMZUNA YASLADI

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı ‘Şahmeran’ dizisinin çekimleri biten Deniz’in, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da bulduğu ddia edilmişti. Etiler’de bir kafede beş saat kalan ikili, çıkışta taksi beklerken objektife yansımıştı.

‘Leyla ile Mecnun’ dizisinde rol alan Deniz Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, “Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna, “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını vermişti.

Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamamıştı. Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yaslamıştı.

“HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ”

İlişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Burak Deniz ve Didem Soydan, ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde tv100 kameraları tarafından görüntülendi.

“Barıştınız mı?” sorusuna “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını veren 31 yaşındaki oyuncu, tatile çıkacaklarını söyledi.

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