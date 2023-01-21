Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Beste Açar: Uzaylılardan mesaj var

Beste Açar: Uzaylılardan mesaj var
2 views
21 Ocak 2023 - 15:29

Kayahan’ın kızı Beste Açar katıldığı YouTube kanalında sıradışı açıklamalar yaptı. 2015 yılında hayatını kaybeden babası, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini açıklayan Açar, uzaylıların da kendisine mesajlar verdiğini iddia etti.

KAYAHAN’ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar, Ensonmagazin’in YouTube kanalında İlker Koç’un sorularını yanıtladı. 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia eden Açar; Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.

Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, “Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar” diye konuştu.

‘ATATÜRK’ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI’

Açar, “Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ’dan ne mesajlar aldınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor. Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk’ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar.”

 

Beste Açar: Uzaylılardan mesaj var

 

DÜNYAYI BÜYÜK KITLIK BEKLİYOR

Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, “Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz Galaktik Federasyon diyoruz aslında Galaktik (uzaylılar) dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var” dedi. Açar, “Uzaylılar ne gibi bilgiler verdi” sorusunu şöyle yanıtladı: “Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesinin boyuna yetişti… Duru genç kız olduAnnesinin boyuna yetişti… Duru genç kız oldu
İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…
Yer çekimine meydan okuduYer çekimine meydan okudu
Uğurlu taşlardan medet umuyorUğurlu taşlardan medet umuyor
Amasya’daki trafik kazasından yaralı kurtulmuştu…Amasya’daki trafik kazasından yaralı kurtulmuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kate renkli giyindi, Meghan çok terledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Annesinin boyuna yetişti… Duru genç kız oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer çekimine meydan okudu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Irkçılıktan hapis cezası aldı, Nazi bağlantısı olduğu iddia ediliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den İsveç’e sert tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beste Açar: Uzaylılardan mesaj var
SON DAKİKA HABERLERİ
Ordu’da MHP’li İlçe Başkanı Emilli istifasını zehir zemberek sözlerle duyurdu: ‘Bizi eziyorlar’Ocak 19, 2023-4:22 pm
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !