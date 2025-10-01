Hazal Kaya Formuyla Göz Kamaştırıyor: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemde uyguladığı sıkı diyet ve düzenli spor programıyla büyük bir değişim yaşadı. Verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan Kaya, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranlarından “resmen eridi” yorumları aldı.

Kaya, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye ve Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak bu kez gündeme rolüyle değil, sağlıklı ve formda görünümüyle geldi.

Özel hayatında da mutlu bir dönem yaşayan Hazal Kaya, 2019’da evlendiği oyuncu Ali Atay ile evliliğini sürdürüyor. Çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki çocuğu bulunuyor. İş temposuna rağmen ailesiyle geçirdiği zamanları sosyal medyada paylaşmaya devam eden Kaya, hem kariyer hem de özel hayatında dengeli bir yaşam sürüyor.