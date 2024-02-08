Eşi benzeri olmayan kafe! Gardiyan bana bir Latte

Bursa’da hizmete giren bir kafenin hapishane konseptli hizmeti görenleri hayrete düşürdü.Bursa’da hizmete giren bir kafe, “hapishane” konseptiyle dikkatleri üzerine çekti.

Garsonlar, gardiyan ve mahkum kıyafetleriyle hizmet verirken, bu kafede müşteriler de istedikleri takdirde mahkum kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirebiliyor.

Bu ilginç konseptli kafe, gençler arasında hızla popülerlik kazandı.

“Haft Coffee” isimli kafe, ilk olarak Yalova’da açıldı ve buradaki ilgi sonrasında Bursa’nın Görükle semtine de şube açtı.