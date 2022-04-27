Bu sözleri şoke etti: Nişanlım ve ben birbirimizin kanını içiyoruz

“Şimdi bunu söylediğimde insanlar bizim kadehlere doldurup birbirimizin kanını içtiğimizi sanabilir. Ama öyle değil. Evet, birbirimizin kanını içiyoruz ama birkaç damla sadece ve tamamen ritüel amacıyla…”

DERGİYE VERDİĞİ RÖPORTAJDA AÇIKLADI

Bu tuhaf sözler, ilişkilerinin başından bu yana sıra dışı bir görünüm sergileyen Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly’nin özel hayatına dair bilinmeyenleri gözler önüne seren bir röportajdan. Bu ilginç durumu açıklayan işi ise 35 yaşındaki Fox. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için bir röportaj veren Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile zaman zaman ve kontrollü şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi. Fox, bunu bir ritüel olarak yaptıklarını belirtti.

‘KADEHLERLE İÇİYORUZ SANMAYIN’

Megan Fox bu konuda insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Fox, “birbirimizin kanını içiyoruz” dediğinde kimsenin aklına Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti. Güzel oyuncu, bu durumun kontrollü ve sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.

KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

Megan Fox ve gerçek adı Colson Baker olan 32 yaşındaki Machine Gun Kelly’nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

JOLIE İLE İKİNCİ EŞİ DE AYNISINI YAPMIŞTI

Bu, aslında gösteri dünyasında ilk kez duyulan bir durum değil. 2000 le 2003 arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı.

Jolie, Jonny Lee Miller’dan boşandıktan sonra Thornton ile evlelenirken de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti. Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da “Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey” demişti.

THORNTON’UN OĞLU ONLARA ‘TAKLİTÇİ’ DEMİŞTİ

Megan Fox ve Machine Gun Kelly’nin birbirlerinin kanını taşıyan küçük şişe şeklinde kolyeler taktıklarını açıklaması, Billy Bob Thornton’un oğlu Harry James tarafından “taklitçilik” olarak nitelendirilmişti. James “Fox ve Machine Gun Kelly, benim babamı ve eski üvey annemi taklit ediyor” demişti.

AŞK SARHOŞU

“2020 yılının temmuz ayında, bir banyan ağacının altına oturduk ve büyülü bir şeyler istedik… Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkimizin gerektirdiği fedakarlıklardan habersizdik. Ama aşk sarhoşuyduk.” Megan Fox, Machine Gun Kelly ile nişanlandıklarını bu yılın ocak ayında sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurmuştu.

ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

İlk evliliğini Brian Austin Green ile yapan üç çocuk annesi 35 yaşındaki Fox, Machine Gun Kelly’nin, önünde diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiği o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Fox, bu teklifi birlikte gittikleri Porto Riko’da aldı. Fox mesajına “2020 yılının Temmuz ayında bir banyan ağacının altında oturduk ve büyülü bir şeyler diledik.” diyerek başladı. Sonra da şöyle sürdürdü: “Bu kadar kısa zamanda birlikte yaşayacağımız acıların farkında değildik. İlişkinin bizden talep edeceği fedakarlıklardan haberimiz yoktu. Ama aşktan sarhoş olmuştuk. Her nasılsa bir buçuk yıl cehennemde birlikte yürüdükten ve mümkün olacağını asla hayal etmediğim kadar güldükten sonra onunla evlenmemi istedi.”

Megan Fox, Machine Gun Kelly’nin teklifini kabul ettiğini de şu satırlarla duyurdu takipçilerine: “Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve bunu izleyecek her yaşamda olduğu gibi ona “evet” dedim.”

AŞKLARI BÖYLE BAŞLADI

Gelin Megan Fox ve Machine Gun Kelly’nin aşklarının nasıl başladığını bir hatırlayalım. Fox ile Machine Gun Kelly’nin tanışması, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde oldu. Zaten o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında ikisi de aradıkları aşkın “orada durduğunu” fark etmiş. Çift, birbirlerine nasıl aşık olduklarını GQ dergisine verdikleri bir röportajda anlatmıştı.

‘BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ’

Machine Gun Kelly, “Biraz hafif olmalı, ama bir birbirimizle cehenneme de gidiyoruz” dedi. Kelly, Megan Fox ile ilişkisini “Bir Tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma” diye tanımladı. Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun “en karanlık peri masalı” olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum.”

‘RUH EŞİMİ BÖYLE BULACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ’

Megan Fox ise, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun “ruh eşi” olduğunu anlamış. Fox o dönemi şu sözlerle anlattı: “Aşka çok açıktım… Ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim.” Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında “Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti” dedi.

Megan Fox, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde Machine Gun Kelly ile sadece iki gün çalıştıklarını ancak onunla “büyülü” bir iletişim kurduklarını sözlerine ekledi. Fox, Kelly’nin gözlerine baktığı ilk anda aklından ‘seni tanıyorum, seni çok uzun zamandır tanıyorum, seni çok farklı şekillerde, birçok farklı hayattan tanıyorum’ diye düşündüğünü anlattı. Machine Gun Kelly de Megan Fox ile ilişkisinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini söyledi. Daha önce verdiği bir başka röportajda da ilk kez böyle aşık olduğunu anlatmıştı.

‘PARMAĞINDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRSA CANI YANACAK’

Nişan haberinin duyulmasından sonra Megan Fox’un nişan yüzüğü de uzun süre gündemde kalmıştı. Machine Gun Kelly, evlenme teklif ettiği Megan Fox’a verdiğ nişan yüzüğünün en büyük özelliğini gözler önüne serdi. Gerçek adı Colson Baker olan 30 yaşındaki Machine Gun Kelly, Fox’a verdiği iki renkli değerli taşlardan oluşan yüzüğün aslında “diken” olduğunu ve Fox eğer bu yüzüğü parmağından çıkarmak isterse canının yanacağını söyledi.

İKİ AYRI HALKA

Vogue dergisine konuşan Machine Gun Kelly, yeşil ve beyaz renkli taşlardan oluşan yüzüğün aslında ayrılıp iki ayrı yüzük haline getirilebildiğini anlattı. Bu iki halka birlikte olduğunda bir mıknatıs tarafından bir arada tutuluyor. Sonra da bir kalp şeklini oluşturuyor.

ÇÜNKÜ AŞK ACITIR: Machine Gun Kelly sonra da şunları söyledi: “Bu iki halka aslında birer diken. Eğer onları parmağından çıkarırsa bu canını acıtacak. Çünkü aşk acıtır.”

MACHINE GUN KELLY’NİN ORTAK TASARIMI

Her bir taşının 300 bin dolar olduğu ileri sürülen nişan yüzüğünü Machine Gun Kelly, Stephen Webster ile birlikte tasarladı. Stephen bu aşamayı şöyle anlatmıştı: “Yaratıcı süreç sırasında Machine Gun Kelly, kendi doğum taşının zümrüt, Megan Fox’un doğum taşının da elmas olduğunu ve ikisini birleştirmek istediğini anlattı. Ortaya çıkan yüzük her bir mücevheri tutan birbirine kenetlenmiş iki diken banttan oluşuyor. Bandın yapıldığı altının içine gömülü mıknatıslar da iki ayrı halkayı bir arada tutuyor. ”

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Megan Fox, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yaptı. İki çocuğu olan çift; bir ara yollarını ayırmaya karar verdi. Fakat, Fox’un çiftin üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkınca evliliklerine bir şans daha verdiler. Fakat üçüncü bebek de aralarındaki ilişkiyi düzeltmedi. Brian Austin Green ile Megan Fox evliliklerini bitirdi. Çiftin, 9 yaşında Noah 7 yaşında Bodhi ve 5 yaşında Journey adında üç çocuğu bulunuyor.

ONUN DA 13 YAŞINDA BİR KIZI VAR

Machine Gun Kelly ise eski ilişkisinden 13 yaşında Casie adında Casie adında bir kız babası.