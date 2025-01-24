EBRU GÜNDEŞ, KIZI ALARA’YA 250 MİLYONLUK SERVET BİRAKIYOR!

EBRU GÜNDEŞ, KIZI ALARA’YA 250 MİLYON TL’LİK YALI BİRAKTI!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab’tan olan 14 yaşındaki kızı Alara’ya Kanlıca’daki 250 milyon TL değerindeki tarihi yalıyı miras bıraktı. Gündeş’in dikkat çeken bu kararı, Takvim’in haberine göre, yatırım portföyünün bir parçası olarak gündeme geldi.

DAVALIK OLAN TARİHİ YALI

Bir dönem Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın birlikte yaşadığı Kanlıca’daki tarihi yalı, daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı dayanıklılık iddialarıyla dava konusu olmuştu. İddialar arasında, yalıda tutulabilen projede bulunmayan asansör ve tünel gibi eklemelerin devam ettiği sürülüyordu.

Ebru Gündeş, bu savunmasında bu faaliyetlerin eski eşi Reza Zarrab tarafından yapıldığını, kendisinin bu işlemlerle bir ilgisinin olmadığını ifade etmişti.

MAHKEME SÜRESİ VE KARAR

Mahkeme, suçun unsurlarının meydana gelmediği Ebru Gündeş’in beraatine karar vermesi, faaliyeti yapan inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

EBRU GÜNDEŞ’İN YATIRIMLARI

Milyonluk yatırımları ve büyükbaş hayvancılık tesisleriyle dikkat çeken Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıyı kızı Alara’nın üzerine geçirerek, gücünün güvencesini aldı.