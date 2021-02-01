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Sosyete Bu Yasak Aşkla Sallandı!

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Sosyete Bu Yasak Aşkla Sallandı!
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23 Eylül 2021 - 12:58
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Ünlü mücevher markası Jival’in 62 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu’nun 3 çocuklu olan bir emlakçı kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Naim Gençoğlu’nun eşini terk ettiği ve eşinin Kandilli’deki evde yaşadığı ileri sürdü. Gençoğlu’nun başka bir evde yaşadığı belirtildi.

Sabah’tan Bülent Cankurt köşesinde yer verdiği bilgilerde şunları kaydetti:

Sosyete kulislerinde Top 10’un zirvesinde olan bu dedikoduya göre; Naim Bey gönlünü, 30’lu yaşlarda, üç çocuklu, emlakçılık yapan bir kadına kaptırmış. Yasak aşkı uğruna eşiyle yaşadığı Kandilli’deki evini terk etmiş.

Uzun bir dönem sosyetik isimlerde baş gösteren Azgın Teke Sendromu, pandemide hortladı! Orta yaş krizinin çözümünü evinin dışında arayan erkekleri ifade eden bu sendrom, bu kez ünlü mücevher markası Jival’in 62 yaşındaki patronu Naim Gençoğlu’nda baş göstermiş!

Evet, yanlış okumadınız… Özlem Gençoğlu ile 30 küsur yıldır evli olan, bu evlilikten 28 yaşında bir kızı, Mayıs 2019’da milyon euro harcayarak Venedik’te evlendirdiği 30 yaşında bir oğlu ve 11 aylık da bir torunu olan Gençoğlu, koronanın kol gezdiği bu dönemde, bu sendroma yakalanmış.

Sosyete kulislerinde Top 10’un zirvesinde olan bu dedikoduya göre; Naim Bey gönlünü, 30’lu yaşlarda, üç çocuklu, emlakçılık yapan bir kadına kaptırmış.

Yasak aşkı uğruna eşiyle yaşadığı Kandilli’deki evini terk eden Naim Bey, bir de bunu etrafta böbürlene böbürlene anlatıyormuş!

Üzüntüden kahrolduğunu duyduğum Özlem Hanım, affeder mi bilmem ama umarım Naim Bey bu sendromu atlatır!

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