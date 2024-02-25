Celal Şengör’ün o iddiasına sert cevap geldi! ‘Şöhretin verdiği hakla saçmalıyor…’

Prof. Dr. Celal Şengör’ün Karadeniz’in patlayacağına ilişkin sözlerine Prof. Dr. Hakan Kutoğlu’dan sert yanıt geldi: “Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor.”
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün Karadeniz’in patlayacağına ilişkin sözleri için “Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor” dedi.
Kutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’in patlayacağı falan yok merak etmeyin. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor sadece. Bilim insanlarında ilerleyen yaşlarda çok görülen bir durumdur” ifadelerini kullandı.
Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre, Bilimsel olarak Celal Şengör’ün açıklamalarının hiçbir gerçekliği olmadığını savunan Kutoğlu, “Karadeniz’de 300 metreden sonra hidrojen sülfür nedeniyle zaten hayat yok. Ama bu Karadeniz patlayacak demek için yeterli değil. Elimizde Celal hocanın sözlerini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Medyatik kalmak için söylenen sözler. Ayrıca söyledikleri onun alanı da değil. Bu kimyasal bir olay. Bilim insanı konuşurken sorumlu davranması lazım. Topluma sürekli korku salıyor” şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 27 Tem 2023’te, KAFA TV Youtube kanalındaki açıklamasında “Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz’in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” demişti.