Yunanistan Türkiye’yi Şikayete Koştu !

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın kiraladığı gemi Türk kara sularına girerken durduruldu, Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükselmesi üzerine Atina yönetimi New York’ta olağanüstü bir adım atıyor.
Sakin geçen yaz mevsiminin ardından Doğu Akdeniz’de bir kez daha sular ısındı, bir Türk savaş gemisinin Yunanistan’a ait araştırma gemisinin önünü kestiği bildiriliyor.
TÜRK DENİZ SAHASINA GİRDİ
Atina yönetiminin Doğu Akdeniz’deki müttefikleri İsrail ve Güney Kıbrıs’la birlikte sismik araştırmalar yapmak üzere kiraladığı Nautical Geo adlı gemi, Türk deniz sahasına girdi.
Geçen hafta Yunanistan’ın ilan ettiği NAVTEX’e anında karşılık veren Ankara, Girit Adası’nın doğusunda bulunan araştırma gemisini Oruç Reis savaş gemisiyle durdurdu.
“MÜDAHALE EDERİZ”
Oruç Reis fırkateyni Malta bayraklı araştırma gemisi Nautical Geo’ya telsiz mesajıyla bölgeden ayrılması gerektiğini iletti, aksi halde müdahale edileceğini aktardı.
Uyarının ardından Nautical Geo bölgeyi terk etti, deniz trafik kayıtları araştırma gemisinin Çarşamba günü itibariyle Girit Adası’nın doğusundaki Kandiye’de bir limana demirlediğini gösteriyor.
“EN BÜYÜK MEYDAN OKUMA”
Türkiye’nin son aylardaki en büyük meydan okumaya giriştiğini savunan Yunan medyası, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Avrupa Birliği’ne (AB) konuya ilişkin bilgi vereceğini yazdı.
Kathimerini gazetesi, Dendias ve AB’li mevkidaşlarının halihazırda New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi sırasında olağanüstü bir görüşme yapacağını bildiriyor.
Nautical Geo’nun bulunduğu konum, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması gereğince Türk kara suları içerisinde. Atina ise Mısır’la vardığı anlaşma sonucu bölgede hak iddia ediyor.
Yunanistan’ın Nautical Geo için yayınladığı NAVTEX, 16-22 Eylül tarihlerini kapsıyordu. Türkiye ise kıta sahanlığının ihlal edilmesi üzerine karşı NAVTEX ilan etmişti.
Nautical Geo, bu yılın Temmuz ayında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail tarafından kiralandı. Geminin sismik araştırma için ilk adresinin Girit Adası’nın güneyi olacağı biliniyordu.
Malta bayraklı araştırma gemisinin sonraki durağı ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bölge olacak. Türkiye karşıtı üç ülke, geminin çalışmalarını EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak gösteriyor.
Söz konusu gemi, üç yıl önce de Kıbrıs’ın batısında Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuş ve deniz yetki alanına girmesinin önüne geçilmişti.
EGE DENİZİ’NİN ORTASINA ABD ÜSSÜ
Doğu Akdeniz’de köşeye sıkışan Yunanistan’ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası’nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi’nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.
İnşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Kathimerini’ye göre, Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor.
Kathimerini, Yunanistan’ın Ege Denizi’nin ortasındaki İskiri Adası (Skyros) ile Suda Üssü arasında bir birleşme için ABD tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı.
Habere göre, Atina yönetimi halihazırda Suda Üssü’nde bulunan ABD birliklerinin Yunanistan’ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeağaç’a yerleşmesini talep ediyor.
Ancak Yunanistan’ın bir numaralı hedefi, ABD güçlerinin Ege’nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. Kathimerini, taraflar arasındaki müzakerelerin 14 Ekim’de sonuçlanacağını bildiriyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın söz konusu günlerde Washington’a gitmesi beklenirken, ortak askeri işbirliği anlaşmasının beş yıllık bir dönemi kapsayacağı kaydediliyor.