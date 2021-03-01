Yunanistan Türkiye’yi Şikayete Koştu !

EGE DENİZİ’NİN ORTASINA ABD ÜSSÜ

Doğu Akdeniz’de köşeye sıkışan Yunanistan’ın imdadına koşan ABD, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası’nda yeni bir üs kurmaya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi’nde atılacak adımlar ise, gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Kathimerini gazetesi, Girit Adası’ndaki Suda Üssü’ne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu.