Memurların toplu sözleşme görüşmeleri başladı… Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme 1. Görüşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. İlk toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Görüşme öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” dedi. Görüşme sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise “Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki ilk toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammının görüşüleceği 2.toplantı 14 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

YALÇIN: TAKVİMİ SAYIN BAKAN’LA NETLEŞTİRDİK

Görüşme çerçevesinde, Toplu Sözleşmeyle ve genel olarak tekliflerine ilişkin bir çerçeve çizdiklerini dile getiren Yalçın, “Hizmet kolu tekliflerimize ilişkin bir genel bakış açısı sunduk. 11 hizmet kolumuzla beraber kamu işveren heyetine 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin genel çerçevesini sunma fırsatı oldu ilk toplantı. Ve kamu işveren heyeti ve kamu görevlileri sendikaları heyeti temsilcilerinin bu anlamda ilk toplantısı sonuçlanmış oldu. Takvimi Sayın Bakan’la netleştirdik.” ifadelerine yer verdi.

“TOPLU SÖZLEŞME SÜRESİ MEMUR KESİMİ AÇISINDAN DEZAVANTAJDIR”

Sürecin yoğun bir tempoda devam edeceğini sözlerine ekleyen Yalçın, “11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin, 936 altı maddenin konuşulacağı, tartışılacağı, aktarılacağı, tasnif edileceği müzakere edileceği bir süreç. Onun için zaman dilimimizin çok yeterli olmadığını, başlangıçta zaten ifade etmiştim. Her fırsatta ifade ediyoruz, toplu sözleşme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır. Otuz gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında 60 içerisinde bir iş kolu sadece sözleşmesi için süre tanınırken burada 12 sözleşmenin tamamını bir araya sıkıştıran takvim bu anlamda bizim sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Bunu vakti biraz daha disipline, biraz daha yoğun kullanarak aşmanın gayreti içerisinde olacağız.” diye konuştu.

Toplantıda ekonominin sabit gelirler üzerindeki durumunun özel tablosunu geçtiklerini ve 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerinin, özellikle Merkez Bankasının güncellemelerinin altını çizdiklerini dile getiren Yalçın, enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerinin abartılı olmadığını ve mütevazı teklifler olduğunu açıkladı.

“TOPLU SÖZLEŞMEYİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ”

Yarın başlayacak olan hizmet kolu tasniflerinin daha sonra genel toplu sözleşmenin tekliflerinin tasnifiyle ve müzakeresiyle devam edeceğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik. Toplu sözleşmeyi bypass edip, meclisten çıkarılan tekil düzenlemelerin özel düzenlemelerin, toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiği gibi kamu personel sisteminin içinden çıkılmaz hale getirdiği ücret skalasındaki bozukluğun ana nedenlerinden birisinin de bu olduğunun altını çizdik. Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Şu an kamudaki tartışma mühendis şube müdüründen, müdürden, müdür yardımcısından, akademisyenden şefine varana kadar hepsinde bir tartışma devam ediyor. Çünkü ücret bozuldu, unvana, yetkiye, sorumluluğa göre ücretler yeniden ele alınması gerekiyor. Toplu sözleşme tam da bunun çözüm noktasıdır ve sosyal diyalog mekanizmasıdır.”

Yalçın, görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmasını dilediğini sözlerine ekleyerek, henüz görüşmeler başlamadan ‘toplu sözleşme uzlaşmayla sonuçlanacak’ gibi haberlerin yayınlanmasını iyi niyet ifadesi olarak görmediğini dille getirdi.

“14 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ KAMU İŞVEREN HEYETİ TEKLİFİNİ SUNMUŞ OLACAK”

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne ilişkin takvimi Bakan Işıkhan’la netleştirdiklerini söyleyerek, “Bakanlık bu konuda takvimin tüm içeriğini açıklayacaktır ama şunu net olarak bugün başlamış olduk. Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek” bilgilerini aktardı.

17 Ağustos Perşembe günü bir toplantı daha yapılacağını sözlerine ekleyen Yalçın, “Orada da gene geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa ve hakime kalırsa 23 ile 25’i arasında üç günlük konfederasyonun ve ilgili sendikaların düşünme süreci olacak. Başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26 Ağustos 31 Ağustos arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak.” açıklamasında bulundu.

Yalçın, konuşmasının sonunda sürecin hayırlara vesile olmasını, görüşmelerden çıkacak sonuçla kamu görevlilerinin ekonomik olarak rahatlamasını diledi.

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“KAMU ÇALIŞANLARINI ENFLASYONA EZDİRMEDİK”

Toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşme öncesinde konuşma yaptı. Bakan Işıkhan “Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” dedi.

MEMUR-SEN’DEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık Zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen’in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Masada memur kesimini temsilen 15 kişilik heyet olacak. Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Müzakerelerin yer alacağı toplu sözleşme görüşmelerini başlatıyorum. Müzakerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük çabasıyla 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek adım atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Tüm kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda ülkemizde eğitimden sağlığa teknolojik yatırımlara, enerjiden sosyal politikalara, sosyal güvenlikten her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamına alınmıştır. Bu süreçte hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok etkin verimli kararlar alınmasına katkı vermiştir. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barış ve huzuru temsil eden anlayışı benimsedik. En kısa sürede en az maliyetle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla geliştirdik. Tüm il, ilçe, beldelerinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerini dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve etkin sunmayı başardık.

Pandemi tüm dünya ile birlikte ülkemizi olumsuz etkilemiştir. Pandemide kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağladık. Kısa çalışma ile çalışanları ekonomik anlamda destekledik. Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Her geçen gün dünyadaki gelişmeleri takip ederek vatandaşların daha mutlu yaşamasını sağlayacak birçok politikayı başarıyla uyguladık. İfade ettiğim tüm başarının arkasında 5 milyona yakın kamu görevlisi bulunmaktadır. Afet durumlarında kamu hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Rabbim hepsinden razı olsun.

Covid 19 pandemisinden sonra 6-7 Şubat tarihlerinde çok büyük depremler yaşadık. Devletimiz kayıplarımız hariç her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir. Türkiye olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi destekledik, hep yanında olduk. Doktor, hemşire, AFAD personelimiz, asker, polis, basın ve medya çalışanlarımız ile gelişmiş birçok ülkenin kolaylıkla altından kalkamayacağı afetin üstesinden gelmeyi başardık. Bu bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kısa sürede toparlanma sürecine uyum sağladık. Kamu çalışanlarımızla devletin vatandaşa hizmet götüren sizin gibi kardeşlerimizle başardık.

“KAMU ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK”

Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75’lik örgütlenme oranı gelişmiş ülkelerin üstündedir. Bütçe imkanlarını zorlayarak emekçileri koruduk.

AK Parti hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirilen reformlardan biri de ve kamu görevlileri sendikacılığında yapılan yasal reformlar olmuştur. Bugüne kadar kamu görevlileri ve sendikacılığı alanında sonuçlandırılan çalışmalarımız oldu.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINI 22 BİN 17 LİRAYA ÇIKARDIK”

Son dönemde kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde aylık katsayı artışı ve enflasyon artışı ile yüzde 17,55 artışa ilaveten 8077 liralık refah payı artışı yaptık. 392 lira olan Memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkardık. En düşük memur maaşını yüzde 86 oranında, 2023 yılında yüzde 41 artırdık. Refah artışında ciddi pay vermiş bulunuyoruz.

Enflasyonun tahribatına karşı çalışanlarımızı koruduk ve onları enflasyona ezdirmedik. Maaş artışlarını toplu sözleşme hükümlerine göre yapmadık. 6. dönem toplu sözleşme süresince enflasyon farkına ilaveten refah farkı verilerek çalışanları enflasyona karşı korumayı sürdürdük.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek ve tarihin milletimize gösterdiği ufuklara yatırım yaparak inşallah bu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakereleri boyunca komisyonlarda çalışacak kamu kurum ve sendika görevlilerine şimdiden teşekkür ediyorum.