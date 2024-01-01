Erdoğan’dan milletvekillerine ‘İstanbul’ talimatı! ‘Herkes çalışacak…’

AK Parti’nin bu ay başında başta pek çok büyükşehirde Cumhur İttifakı’nın ortak adaylarını açıklayacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da İstanbul için “Erdoğan’ın masasında olduğu” kaydediliyor.
İstanbul’u CHP’ye kaptıran AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde önceliği İstanbul’a verdi. Hemen hemen her konuşmasında İstanbul’u işaret eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin il, ilçe teşkilatları ile gençlik ve kadın kolları başkanlıklarının yanında milletvekillerine de “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatını verdiği belirtiliyor.
Erdoğan, pek çok konuşmasında da İstanbul çıkışında bulunmuş, önceki gün düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında da “31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumuzu, Türkiyemizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli” demişti.
ALİ YERLİKAYA’NIN ADI MASADA
Bu kapsamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği de merak ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da İstanbul için “Erdoğan’ın masasında olduğu” kaydediliyor.
‘HER ŞEY İSTANBUL İÇİN’
Öte yandan kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için partisinin başta il ve ilçe teşkilatları olmak üzere milletvekillerine de “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verdiği belirtiliyor. Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan’ın, yaptığı toplantılarda milletvekillerine, “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul’da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak” uyarısında bulunduğu belirtiliyor.