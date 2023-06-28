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Son dakika: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in transferde seçimini yaptığı iddiası! Dev kulüp maliyetini karşılamak için yıldızlardan vazgeçecek

Son dakika: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in transferde seçimini yaptığı iddiası! Dev kulüp maliyetini karşılamak için yıldızlardan vazgeçecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2023 - 15:33

Transferin gözde ismi Arda Güler, Avrupa devlerini peşinden koşturmayı sürdürüyor. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sonuca varamayan genç oyuncunun transfer tercihini yaptığı iddia edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe’de ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşinde takan Arda Güler transferin gözdesi olmaya devam ediyor.

Ajax, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Milan gibi devleri peşine takan Arda Güler’i, Fenerbahçe en az 1 yıl daha kadroda tutmak için uğraş veriyor.

MAAŞI YÜKSELTİLECEK

Yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, serbest kalma maddesi ve maaşta değişikliğe gitmek istiyor.

 

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerin transferde seçimini yaptığı iddiası Dev kulüp maliyetini karşılamak için yıldızlardan vazgeçecek

 

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Oyuncu ve ailesiyle yapılan görüşmede henüz sonuç alınmazken Fenerbahçe bayramdan sonra bir toplantı daha gerçekleştirecek.

20 MİLYON EURO’LUK KOMİSYON İDDİASI

Portekiz basınından Record ve A Bola, Arda Güler’in transferinin önündeki en büyük engelin babasının istediği komisyon ücreti olduğunu öne sürdü.

A Bola’nın “Türk yıldız için istenen komisyon, bonservisinden daha fazla” manşetiyle duyurduğu haberde, “Arda Güler’in babası Mino Raiola kadar komisyon istiyor” ifadelerine yer verdi.

 

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerin transferde seçimini yaptığı iddiası Dev kulüp maliyetini karşılamak için yıldızlardan vazgeçecek

 

KİLİT İSİM BABASI

Record’un da “Korkunç komisyon” şeklinde duyurduğu haberde Arda Güler’in babası Ümit Güler’in 20 milyon Euro istediği iddia edildi.

Transferde adı birçok dev kulüple anılan Arda Güler’in tercihini yaptığı öne sürüldü.

Mundo Deportivo’nun haberine göre Arda Güler, son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla’ya Transfer olma kararı aldı.

MALİYETİ ZORLAYACAK

Genç yıldızın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 17,5 milyon Euro’nun yanı sıra oyuncuya ödenecek ücret de eklendiğinde İspanyol kulübünün maddi yükü karşılamakta zorlanabileceğinin altı çizildi.

ARDA İÇİN YILDIZLARDAN VAZGEÇİLECEK

Sevilla’nın Arda Güler transferini gerçekleştirebilmek için Bono, En-Nesyri, Ocampos, Acuna gibi isimleri satabileceği vurgulandı.

13 GOLE ETKİ ETTİ

Süper Lig’de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler’in Fenerbahçe ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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