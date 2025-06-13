AK PARTİ’DEN İSRAİL’İN İRAN SALDIRISINA SERT TEPKİ

İsrail’in gece saatlerinde İran’a başlattığı geniş çaplı hava saldırısına AK Parti’den ilk resmi tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada saldırıyı hukuksuz ve barbarca olarak nitelendirerek, uluslararası topluma ortak tepki çağrısı yaptı.

ÖMER ÇELİK: “BU HUKUKSUZ SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, İsrail’in İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe attığını belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır.”

“NETANYAHU’NUN SOYKIRIMCI POLİTİKALARINA DÜNYA DİKKAT KESİLMELİ”

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı “Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemleri” uyarılarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Gazze konusunda uluslararası baskı artarken İsrail, dikkatleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.”

“DİPLOMATİK ÇABALARA DÜŞMANCA YAKLAŞILIYOR”

Açıklamasında, saldırının ABD ile İran arasındaki diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk geldiğini vurgulayan Çelik, İsrail’in bu saldırıyla tüm çabalara düşmanca yaklaştığını söyledi.