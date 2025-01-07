SALGIN KAPIYA DAYANDI: AVRUPA’DA GRİP VE NOROVİRÜS ALARMI!

Avrupa genelinde grip ve norovirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Son bir haftada yalnızca Romanya’da 4 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybetmesi, kıtada sağlık sistemlerini zor durumda bıraktı. Türkiye’nin sınırlarına kadar yaklaşan salgınlar, yetkilileri ve uzmanları harekete geçirdi.

Grip Salgını Avrupa’yı Etkisi Altına Aldı

Yeni yılın ardından artan grip vakaları, Avrupa ülkelerinde sağlık sistemini zorluyor. Romanya’da bir hafta içinde 4 binin üzerinde grip vakası kaydedilirken, 4 kişi yaşamını yitirdi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Fransa, İspanya ve Macaristan gibi ülkelerde ise ek önlemler devreye sokuldu. Türkiye’de de üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının artış gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlar, hem grip hem de norovirüs salgınına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Norovirüs: “Mide Gribi” Tehdidi

Biruni Üniversitesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, son günlerde artan norovirüs vakalarına dikkat çekti. Norovirüs, mide ve bağırsak iltihaplarına yol açarak ishal, kusma ve mide bulantısı gibi semptomlara neden oluyor. Prof. Dr. Kadayıf, “Bu virüs, son derece bulaşıcı ve hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde hızla yayılabilir” dedi.

Norovirüsten Korunma Yolları

Prof. Dr. Kadayıf, norovirüsün yayılmasını engellemek için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Elleri sık sık yıkamak: Doğru şekilde yıkama virüs yayılımını engeller.

Doğru şekilde yıkama virüs yayılımını engeller. Gıda hijyenine dikkat etmek: Kabuklu deniz ürünlerini iyice pişirmek, meyve ve sebzeleri temizlemek önemlidir.

Kabuklu deniz ürünlerini iyice pişirmek, meyve ve sebzeleri temizlemek önemlidir. Kirli yüzeylerin dezenfekte edilmesi: Özellikle toplu alanlarda bu kurala özen gösterilmelidir.

Özellikle toplu alanlarda bu kurala özen gösterilmelidir. Çamaşırları sıcak suda yıkamak: Virüsün yayılmasını önlemek için giysilere dikkat edilmelidir.

Grip Aşısı: En Etkili Koruma

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Demir, grip vakalarındaki artışın beklenen bir durum olduğunu belirtti. Gripten korunmak için aşının en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Dr. Demir, “Mevsimsel grip özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturuyor. Aşı, grip komplikasyonlarını önlemede etkili bir yöntemdir” dedi. Ayrıca, hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa’da Alarma Geçildi

Fransa ve İspanya, grip vakalarının artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’da doktorlar, “Bu kadar büyük bir salgın daha önce görmedik” diyerek endişelerini dile getirirken, İspanya’da özellikle Katalonya ve Valensiya bölgeleri grip salgınının merkezi haline geldi. Uzmanlar, ağır vakaların çoğunun aşısız kişilerden oluştuğunu belirterek aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/