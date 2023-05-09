Transparan İrem Derici

İrem Derici, sahne için tül transparan bir kostüm tercih etti.

Survivor yarışmasıyla tanınan spor hocası sevgilisi Atakan Işıktutan ile düzenli olarak spor yapmaya başlayan İrem Derici, fazla kilolarından kurtuldu.

Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan İrem Derici, son olarak Etiler’de bulunan bir mekanda sahne aldı.

Cesur İrem

Söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren İrem Derici, cesur tarzıyla da gözleri üzerine çekti.

Tül bir elbise tercih eden İrem Derici, sahne kostümünü sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.