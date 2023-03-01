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SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?

SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2023 - 17:35

Engin-Dilan Polat operasyonunda resmi kurumlara ihbarda bulunan ve savcılığa 11 sayfalık dilekçe verip operasyonların başlamasına aracılık eden Seyhan Soylu, araştırma dosyasındaki bir detayı da kamuoyuyla paylaştı… Masak’ın bütün mal varlıklarına el koyma ve ticari iş yerlerine kayyum atama atağından sonra Seyhan Soylu’dan bomba gibi bir açıklama ve ihbar geldi. İşte o ihbar videosu ve açıklaması…

“Bir takipçin beni aradı . Abla bunlar tam beş yıl önce hepsi taksicilik yapıyor, bar önlerinde müdavimi oldukları müşterilerinde esko*rt hatunlarda. Bu barlar Kadıköy’deki barlar. Aile Yenisahra , Erenköy, Bostancı parayı buldukça sınıf atladılar. Engin Polat amca oğlu Can Polat tutuklandı. Bir çok kara işlerini ona yaptırıyordu Engin. Adamları o buluyordu. Peki Babalarıda onlarla aynı mesleği yapmıyordu taksicilerdi. Engin ‘de taksicilik yapıyordu.

aynı şekilde taksi plaka yatırımları var bunlar parayı bulduktan sonra hiç kimseye selam vermeyip herkezi aşağılar gibi konuşurlardı yani eski dostların hepsini bir kalemde sildiler bu yüzden de eski dostları arkadaşları şimdi sizleri arıyor..

Kadıköyde Bora taksi var herkes bilir Maltepe bostancı arasında orada herkes tanır sorun onlara söyleyeceklerdir .
Engin Polat’ın da en son 11 taksi olduğunu duydum yani taksi plakası bir taksi plakası ve taksi 7.500.000 TL varın siz hesaplayın yani 50 milyon telelik bir yatırımları varmış taksi plakalarında bu konuyu size aktarmak istedim dedi tabi ben yine şok.”

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