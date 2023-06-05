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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı

Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2023 - 14:37

1 ay önce Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Beyaz bikinisiyle havuza giren oyuncu, sualtında da poz verdi.

Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 1

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir’in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali çekimlerini de tamamlayan oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.

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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 2

SUYUN ALTINDA POZ VERDİ
Kız arkadaşlarla tatil yapan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu “Nefes ver” notunu yazdı.

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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 3

Demet Özdemir’in paylaşımına Şahika Errcümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli’den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.

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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 4
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 5
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 6
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 7
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 8
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 9
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 10
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 11
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 12
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 13
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 14
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 15
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 16
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 17
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 18
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 19
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 20
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 21
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 22
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 23
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 24
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 25
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 26
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 27
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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı - Sayfa 28

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Boşanma sonrası soluğu tatilde aldı! Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
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