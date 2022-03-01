Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!

TAKİPÇİSİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yürük’ün takipçilerinden biri, bu gönderinin altına “Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin” diye yazdı. Bu yoruma sinirlenen Yürük ise, “Bu arada ben eğitmenim, eleştirirken daha akıllı ol” ifadelerini kullandı.

MÜZİĞİ TAMAMEN BIRAKTI

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor.

Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yasemin Yürük, bir video paylaştı. Yürük, bir takipçisinin bu videoya yaptığı yoruma sert çıktı.

İşte Yürük ve takipçisi arasında geçen o diyalog