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Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!

Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!
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04 Mart 2022 - 15:42

Hepsi Grubunun Yasemin’i O Yoruma İsyan Etti: Akıllı Ol!

‘Hepsi’ isimli grubun 4 kadın solistinden biri olan Yasemin Yürük, paylaştığı bir videoya yorum yapan takipçisine sert çıktı.
 

 

Türkiye’de bir dönemin en çok takip edilen gruplarının başında Hepsi grubu geliyordu. Grubun solistlerinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya sayfasından dansı ettiği anların videosunu takipçileriyle paylaştı.
 

 

 

TAKİPÇİSİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yürük’ün takipçilerinden biri, bu gönderinin altına “Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin” diye yazdı. Bu yoruma sinirlenen Yürük ise, “Bu arada ben eğitmenim, eleştirirken daha akıllı ol” ifadelerini kullandı.

 

MÜZİĞİ TAMAMEN BIRAKTI

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor.

 

Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yasemin Yürük, bir video paylaştı. Yürük, bir takipçisinin bu videoya yaptığı yoruma sert çıktı.

 

İşte Yürük ve takipçisi arasında geçen o diyalog

 

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