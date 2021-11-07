Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Konya’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konya’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
2 views
07 Kasım 2021 - 12:28

Konya’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konyada silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Konya’da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi eski Sanayi Sitesi Fatih Mahallesi Kesmetaş Sokak’ta Nihat S. ile Hakan T. ile arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat S. yanında bulunan silahla Hakan T’yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hakan T, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli Nihat S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ece Seçkin Süper Mini Konser Kıyafetiyle Geceye Damga VurduEce Seçkin Süper Mini Konser Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu
Merve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik YaptırdımMerve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik Yaptırdım
Şeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz VerdiŞeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz Verdi
Aslı Enver Yaza Veda Edemedi: Hayran Bırakan Tekne PozlarıAslı Enver Yaza Veda Edemedi: Hayran Bırakan Tekne Pozları
‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas nefes kesti! Cesur pozlarına beğeni yağıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin Süper Mini Konser Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur İtiraf Etti: Göğüslerime Estetik Yaptırdım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Enver Yaza Veda Edemedi: Hayran Bırakan Tekne Pozları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karabük’te tartışma yaratan heykeller! Rektörden açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konya’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Sergen Yalçın’a dikkat çeken uyarı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı! O detay dikkat çekti…
SON DAKİKA HABERLERİ
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !