İSTANBUL’DA DEPREM KORKUTTU: AHMET ERCAN’DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

İstanbul, 13 Mayıs 2025 sabahında Büyükçekmece açıklarında meydana gelen bir depremle sarsıldı. Sabah saat 07.18’de hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya üzerinden halkı rahatlattı.

DEPREMİN AYRINTILARI

AFAD verilerine göre Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece ilçesinin 20 kilometre açığında, 6,84 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul’un özellikle Avrupa Yakası’nda yoğun şekilde hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybı yaşanmadı.

AHMET ERCAN: “KAYGILANACAK BİR DURUM YOK”

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem, Marmara’da beklenen M6,2’lik depremin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.”

Ercan’ın açıklamaları, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından rahatlatıcı olarak yorumlandı.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Deprem sonrası birçok İstanbullu sarsıntıyı hissettiklerini belirten paylaşımlar yaptı. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, sosyal medya platformlarında gündem oldu. Yetkililer ise vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgilendirme yapılacağını belirterek, panik yapılmaması uyarısında bulundu.