Melisa Şenolsun’dan bomba açıklama! Kan ve idrar negatif, saç testi pozitif çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında biyolojik örnekleri alınan oyuncu Melisa Şenolsun, test sonuçlarıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şenolsun, kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığını, saç örneğinde ise pozitif bir bulgu tespit edildiğini belirterek sonucun yeniden değerlendirilmesi için adli makamlara başvuracağını duyurdu.

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında aralarında oyuncuların da bulunduğu çok sayıda ünlü isimden biyolojik örnek alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Melisa Şenolsun da işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek test verdi. Oyuncu, gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Test sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı

Şenolsun, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kan ve idrar örneklerinin negatif sonuçlandığını, saç örneğinde ise pozitif bir bulguya rastlandığını belirtti.

Oyuncu, saç örneğindeki sonucun kendisi açısından şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, konunun yeniden incelenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“Şaşkınlıkla öğrendim”

Melisa Şenolsun açıklamasında, hakkında basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim.”

Şenolsun, herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını savunarak test sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini istediğini açıkladı.

“Kullanmadığımı açık ve net şekilde belirtmek isterim”

Oyuncu, açıklamasının devamında uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını ifade etti.

Şenolsun, “Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim” diyerek, kan ve idrar örneklerinin negatif olmasına rağmen saç örneğinde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Adli makamlara başvuracak

Şenolsun, konuya ilişkin gerekli incelemelerin tekrarlanması amacıyla avukatı aracılığıyla adli makamlara başvuracağını da duyurdu.

Oyuncu, soruşturma süreci devam ederken hakkında yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, gerçeğin yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Şenolsun açıklamasını, “Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır” sözleriyle tamamladı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Melisa Şenolsun’un açıklaması, test sonuçlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından geldi. Şenolsun’un kendi beyanına göre kan ve idrar sonuçları negatif, saç örneğindeki bulgu ise pozitif olarak değerlendirildi.

Ancak soruşturmanın devam ettiği ve Şenolsun’un saç örneğine ilişkin bulgunun yeniden değerlendirilmesi için hukuki girişimde bulunacağını açıkladığı belirtildi.

Bu nedenle mevcut aşamada test sonucuna ilişkin tartışmanın adli süreç kapsamında değerlendirilmesi ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Şenolsun’un başvurusu sonrasında yapılacak incelemelerin ve soruşturma kapsamında ortaya çıkacak yeni bulguların, konuya ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği açısından belirleyici olması bekleniyor.