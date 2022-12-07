Sosyete Bu Olayı Konuşuyor

“YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: “Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok ‘bugün çok karizmatik görünüyorsun’ falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak. Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal… Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın.”