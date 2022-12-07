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Sosyete Bu Olayı Konuşuyor

Sosyete Bu Olayı Konuşuyor
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07 Aralık 2022 - 16:24
Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni’ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi. Eşinin Aydın ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak küfreden Benan Saraç, “Adam olmayı, konuşmayı öğreneceksin. Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Birbiriyle DM üzerinden tanışmışlar ve benden gizlemişler” dedi. Yeni bir paylaşım daha yapan Saraç, evliliğini bitirmediğini ve kontrolün kendisinde olduğunu söyledi.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 1

2013 yılında doktor ve yazar Ender Saraç ile nikah masasına oturan Benan Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde eşinden ayrı takılarak tek başına poz verdi. Ender Saraç, geceye eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Sosyal medya hesabından eşi ve Aydın’ın fotoğraflarını yayınlayan Benan Saraç, öfke kustu.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 2

FOTOĞRAF PAYLAŞIP KÜFRETTİ
Fotoğrafları paylaşan Benan Saraç, şu ifadeleri kullandı: “Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için ‘Boşver Şizofren’ dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S… gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum” dedi.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 3

“ADAM OLMAYI, KONUŞMAYI ÖĞRENECEKSİN”
Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım! Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü… Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış!”

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 4

“DM’DEN TANIŞMIŞ, BENDEN GİZLEMİŞ…”
“Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM’den tanımış, benden gizlemiş insanlar… Menfaat, menfaat… Ben diyorum ki eşime ‘Davete beraber gidiyoruz değil mi?’ Bana diyor, ‘işim var’! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet… Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın… Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım!”

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 5

ENDER SARAÇ’IN EŞİNDEN SERT SÖZLER
Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, “Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu” dedi.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 6

“ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM”
Yorumun ardından birisine attığı “Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem” mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi: “Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa.”

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 7

“YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?
Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: “Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok ‘bugün çok karizmatik görünüyorsun’ falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak. Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal… Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın.”

 

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 8

Ender Saraç ise eşinin paylaşımlarının aksine evliliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 9

Benan Saraç’ın tek başına 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne katıldığı yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Ender Saraç'a eşi Benan Saraç'tan büyük şok! Açtı ağzını yumdu gözünü! - Sayfa 10
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