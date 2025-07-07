Astrolojide Derin Yolculuk Başlıyor: Vildan Ocak Sarsan Artık HABER KONSEYİ’nde!

Astrolojide Derin Yolculuk Başlıyor: Vildan Ocak Sarsan Artık Ses Magazin’de!

Astrolojinin büyülü dünyasına duyduğu ilgi çocukluk yıllarına dayanan ve bu alanda yıllar içinde köklü bir birikim edinen Vildan Ocak Sarsan, artık HABER KONSEYİ internet sitesi okuyucularıyla buluşuyor! İktisat mezunu, özel bir bankada uzun yıllar yöneticilik yapmış bir profesyonel olan Sarsan, yaşamının rotasını astrolojinin kadim bilgeliğiyle yeniden şekillendirdi.

Astrolojiyi ilk olarak kitaplardan okuyarak keşfetmeye başlayan Sarsan, bu derin bilginin eğitimsiz ulaşılması zor bir ilim olduğunu fark ederek, 2016 yılında başladığı eğitim yolculuğunu halen sürdürüyor. Astrolojinin sonsuzluğuna inanan Sarsan, kendini bir ömür boyu öğrenci olarak tanımlıyor. 2019 yılından bu yana danışmanlık ve eğitimler veren Vildan Ocak Sarsan, astrolojiyi sadece bir öngörü aracı değil, aynı zamanda bireysel farkındalık, içsel dönüşüm ve ruhsal tekâmülün anahtarı olarak görüyor.

Haftada bir kaleme alacağı yazılarla HABER KONSEYİ okuyucularıyla buluşacak olan Sarsan, gökyüzünün güncel hareketlerini, burçlara etkilerini, bireysel harita analizlerini, karma astroloji prensiplerini ve tekâmül temalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele alacak. Astrolojiye ilgi duyanlar için hem öğretici hem farkındalık artırıcı içerikler sunacak.

Eğitim Aldığı Uzmanlar:

Vildan Ocak Sarsan’ın astroloji alanındaki eğitimleri, Türkiye’nin önde gelen astroloji uzmanları ve okulları tarafından verildi. İşte eğitim aldığı değerli isimler:

Dinçer Güner (Solar Lunar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi – Temel, Orta, İleri ve Horary Seviye)

Naz Bayatlı (Karma Astroloji ve Enerji Astrolojisi)

Sevilay Eriçdem (Kozmik Bilinç Okulu – Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji Temel ve İleri Seviye)

Devrim Dölen (Astroloji Akademisi – Uranian Astroloji, Kozmobiyoloji, Mundane Astroloji, Asaletler Öğretisi)

Nükhet Solak (ORAKL Astroloji Okulu – Ökült Astroloji, Kaldean Teknikleri)

Buket Solak (ORAKL Astroloji Okulu – Horary Astroloji)

Yeşim Öz (Kozmik Bilinç Okulu – Pratik Danışmanlık ve Harita Okuma)

Astrolojide farklı ekolleri sentezleyerek özgün bir yorum dili geliştiren Sarsan, danışanlarına ve öğrencilerine hem zihinsel hem ruhsal düzlemde katkı sunmayı amaçlıyor.

Kendini tanımak isteyenler için rehber niteliğinde!

“Ben kimim? Bu dünyadaki misyonum ne? Ruhsal yolculuğumda hangi duraklardan geçiyorum?” sorularını soran herkese yol gösterici içerikler sunacak olan Vildan Ocak Sarsan’ın yazıları, astrolojinin ötesinde yaşamı anlamlandıran bir farkındalık kaynağı olacak.

Astrolojiyle ilgilenen herkesi her hafta Haber Konseyi’ne bekliyoruz. Gökyüzü rehberinizle buluşmaya hazır olun!

Hashtag’ler:

#VildanOcakSarsan, #AstrolojiYazıları, #SesMagazin, #AstrolojiDanışmanlığı, #AstrolojiEğitimi, #KadimBilgelik, #TekamülYolculuğu, #GökyüzüYorumları, #UranianAstroloji, #KarmaAstroloji, #ÖkültAstroloji, #Kozmobiyoloji, #HoraryAstroloji, #AstrolojideKadınlar, #BurçYorumları, #SpiritüelGelişim, #AstrolojiOkulu, #AstrolojiHocaları, #HaberKonseyi