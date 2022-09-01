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ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi “bu haber çıkarsa intihar ederim!”

ihanetin belgesini haber konseyi ele geçirdi “bu haber çıkarsa intihar ederim!”
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22 Kasım 2022 - 18:27

Dijital dünya’nın önde gelen haber sitelerinden haber konseyi, Hadise ve Reza Zarrabın olay yaratacak whatsapp yazışmalarına ulaştı. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratacak yazışmalarda yasak aşkı ifşa olan Hadise’nin, hayranların tepkisinden ne kadar çok korktuğu ortaya çıktı.

Hadise skandalın duyulmasının ardından Rezaya attığı mesajda “İntihar edeyim, bir mektup bırakayım geriye” demesi geçirdiği bunalımlı günleri gözler önüne serdi.

Son yılların en büyük aşk skandalı Hadise’nin Ebru Gündeşle birlikte OSES Türkiye’de jüri üyesi olduğu dönemde başlamıştı.
Söylenenlere göre Hadise ve Reza Zarrab’ın ilişkisinin başlamasına ikiliyi tanıştıran Medyum İrem neden olmuştu. Daha sonra Hadise ile arası bozulan Medyum İrem bu ilişkiyi Ebru Gündeşe fısıldayınca yasak aşkın sırları ortaya döküldü.

İşte hürriyet deki haberler:

O günlerde tüm söylentilere rağmen Hadise ve Reza Zarrap aralarındaki ilişkiyi reddetti. Hadise ile ABD’de buluşmalarına rağmen maddi gücünü kullanarak bu olayın medyada duyulmasını engelleyen Zarrap, Ebru Gündeş’in kendisine boşanma davası açmasına engel olamadı. Reza Zarrap ve Ebru Gündeş bu olayın ardından boşandılar ancak aşk skandalı ile ilgili detaylı bilgiler bir türlü ortaya çıkmadı, ta ki haber konseyi whatsapp mesajlarına ulaşana kadar. Mesajlarda iki sevgilinin aşkları ile ilgili yapılan haberlere olan yorumları, birbirlerini teselli ettikleri cümleler ve hadisenin yaşadığı prestij kaybından duyduğu büyük korku gözler önüne serildi. Yazışmalarda en çok dikkat çeken cümle ise Hadisenin “İntihar edeyim, bir mektup bırakayım geriye” sözü oldu.

Haberin devamı: (varan 2’de)

işte tüm whatsapp mesajları:

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