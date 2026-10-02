Güllü davasında tansiyon yükseldi! Oğlundan dikkat çeken suç duyurusu

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova’da görülen davada dikkat çeken ifadeler gündeme geldi. Duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi evde bulunan güvenlik kameralarından bazılarının neden çalışmadığına ilişkin savunma yaptı. Gülter, annesiyle arasında ciddi bir sorun olmadığını ve olay sırasında herhangi bir yasaklı madde kullanmadığını öne sürdü.

Duruşmada Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de söz alarak annesinin ölümüyle ilgili beyanda bulundu. Tuğberk Yağız Gülter, “Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERALARININ FİŞLERİ NEDEN ÇEKİLDİ?

Mahkemede tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’e evde bulunan bazı güvenlik kameralarının olay sırasında neden çalışmadığı soruldu.

Gülter, kameraların bilinçli şekilde kapatıldığı iddiasını kabul etmezken, bazı kameraların fişlerinin günlük kullanım nedeniyle çekildiğini savundu.

Mutfağın bulunduğu bölümdeki kameranın fişinin çay makinesi nedeniyle, salondaki kameranın fişinin ise telefon şarj etmek amacıyla çekildiğini belirten Gülter, bu durumun olağan kullanım nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Gülter savunmasında, “Mutfağın oradaki kameranın takılı olduğu fiş, çaycı makinesinin takılı olmasından kaynaklı olarak çekiliydi. Salondaki kameranın fişi de sürekli telefon şarj ediyorduk. O nedenle fişi çekiliydi” dedi.

“ANNEMLE ARAMIZDA BÜYÜK BİR PROBLEM YOKTU”

Duruşmada Gülter’e annesi Güllü ile arasındaki ilişki de soruldu.

Tuğyan Ülkem Gülter, anne-kız arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ancak aralarında ciddi bir sorun bulunmadığını savundu.

Gülter, “Annemle aramızda sorun yoktu. Her anne ile kız arasında olan sorunlardan vardı. Büyük bir problemimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ’NÜN ODASINDAKİ ŞİFRE DE SORULDU

Duruşmada Güllü’nün odasının kapısının neden şifreli olduğu konusu da gündeme geldi.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin teknolojik cihazlara ve dijital sistemlere meraklı olduğunu belirterek, evdeki güvenlik kameralarının da bu nedenle takıldığını söyledi.

Gülter, “Annemin tamamen dijital eşyalara merakı vardı. Hatta kameraları da onun için taktırmıştı” dedi.

OLAYDAN SONRA YENİDEN YUKARI ÇIKMASINI BÖYLE AÇIKLADI

Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın ardından yeniden üst kata çıktığının görülmesi üzerine de Gülter’e soru yöneltildi.

Gülter, olayın hemen sonrasında kendinde olmadığını ve yaşananları tam olarak hatırlamadığını savundu. Cezaevinde bulunduğu dönemde bazı görüntüleri ve televizyon programlarını gördüğünü belirten Gülter, olay sonrasında bir polis memuruyla birlikte yeniden yukarı çıktığını sonradan hatırladığını söyledi.

“7 YILDIR YASAKLI MADDE KULLANMIYORUM”

Duruşmada Gülter’in olay sırasında alkol veya yasaklı madde kullanıp kullanmadığı da gündeme geldi.

Tuğyan Ülkem Gülter, olay sırasında alkollü olmadığını ve yasaklı madde kullanmadığını söyledi. Geçmişte yasaklı madde kullandığını kabul eden Gülter, yaklaşık 7 yıldır kullanmadığını savundu.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU DA MAHKEMEDE KONUŞTU

Duruşmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in beyanları oldu.

Olay günü Kartal’daki evinde bulunduğunu anlatan Gülter, ablasının kendisini arayarak “Annem düştü” dediğini ve bunun üzerine hemen yola çıktığını belirtti.

Hastaneye gittiğini söyleyen Gülter, burada bir polis memurunun kendisine güvenlik kameralarına ulaşıp ulaşamadığını sorduğunu aktardı. Bunun üzerine telefonundaki uygulamayı açarak kamera görüntülerine erişmeye çalıştığını ifade etti.

“OLAYA KARIŞAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM”

Tuğberk Yağız Gülter, hastanede ablasıyla karşılaştığını ve Tuğyan Ülkem Gülter’in çığlık atarak ağlamaya başladığını anlattı.

Gülter, annesinin ölümüne ilişkin mahkemede yaptığı beyanda, “Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada tarafların beyanları ve olayla ilgili deliller değerlendirilirken, mahkeme sürecinin ilerleyen aşamalarında yeni ifadelerin ve delillerin gündeme gelmesi bekleniyor.