Cübbeli Ahmet ateş püskürdü! “İki cihanda da felah bulamazlar”

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki tartışmalar sürerken, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan isim vermeden spekülatif hisse, fon ve borsa işlemlerine ilişkin dini değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında özellikle helal-haram hassasiyeti ve kul hakkı vurgusu yapan Ünlü, bu tür işlemlere karışan kişiler üzerinden sert ifadeler kullandı. Paylaşımının zamanlaması ve içeriği nedeniyle açıklama, kamuoyunda Kaya’ya yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

“Hacca ve umreye gidip kul hakkı yedikleri görülüyor”

Ahmet Mahmut Ünlü, paylaşımında spekülasyona dayalı hisse, fon ve borsa işlemlerinin dini açıdan uygun olmadığı yönündeki görüşünü daha önce de çeşitli platformlarda dile getirdiğini belirtti.

Ünlü, bazı kişilerin ibadetlerine rağmen helal-haram hassasiyetini yeterince gözetmeden bu tür işlemlere dahil olduğunu savunarak, özellikle kul hakkı konusuna dikkat çekti.

Açıklamasında, faiz ve haramdan uzak durmaya çalışan insanların iyi niyetlerinin istismar edilmemesi gerektiğini ifade eden Ünlü, bu tür kazançların dini açıdan sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar”

Cübbeli Ahmet’in açıklamasında en dikkat çeken ifadelerden biri ise “İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar” sözleri oldu.

Ünlü ayrıca, kul hakkının ibadetlerle ortadan kalkmayacağı yönündeki dini görüşünü aktararak, kişinin üzerinde başkasının hakkı bulunması durumunda bunun ödenmesi gerektiğini savundu.

Paylaşımının devamında, söz konusu işlemlere kendi ailesinden birinin dahi karışması halinde aynı şekilde karşı çıkacağını belirten Ünlü, “Bu işe bulaşan babam olsa ben harama haram derim” ifadelerini kullandı.

Kaya ve eşinin hisse işlemleri gündeme gelmişti

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen işlemler kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Kaya’nın yaklaşık 63,4 milyon liralık yatırım yaptığı ve hisselerini eylül ayındaki piyasa krizinden önce yaklaşık 1,34 milyar liraya sattığı öne sürüldü. Eşi İlyas Kaya’nın da yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira çektiği iddia edildi. Bu rakamlar, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialara dayanıyor.

Kaya ise 26 Eylül’de AK Parti’deki görevlerinden istifa etti. Reuters’ın aktardığına göre Kaya, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla siyasi sorumluluk aldığını belirtti.

Kaya çiftinin mal varlıklarıyla ilgili karar

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulması talebi de gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıyla çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre soruşturma, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülüyor ve Kaya çifti soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunuyor. Kaya’nın hisse işlemleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan rakamlar ise soruşturma ve tarafların açıklamaları çerçevesinde değerlendiriliyor.

Cübbeli Ahmet’in paylaşımı yeniden gündem oldu

Ahmet Mahmut Ünlü’nün paylaşımında Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı doğrudan geçmedi. Ancak açıklamanın fon soruşturması ve Kaya hakkındaki tartışmaların devam ettiği dönemde yapılması nedeniyle, çeşitli haber kaynakları söz konusu ifadeleri Kaya’ya yönelik bir eleştiri olarak yorumladı.

Soruşturmanın sonucunun ve iddialara ilişkin hukuki değerlendirmenin henüz kesinleşmediği süreçte, Cübbeli Ahmet’in açıklaması da tartışmaya dini ve ahlaki açıdan yeni bir boyut ekledi.

Kaya hakkında gündeme gelen hisse işlemlerine ilişkin iddialar ile soruşturmanın hukuki sonucu birbirinden ayrı değerlendirilirken, Cübbeli Ahmet’in sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.