SİMPSONLAR’IN 28 ŞUBAT KEHANETİ

Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte birçok olayı önceden tahmin ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise dizinin hayranları, 28 Şubat 2025 tarihine odaklanmış durumda. The Simpsons dizisinin belirli bölümlerinde, bu tarihte büyük bir olay yaşanacağına dair ipuçları olduğu öne sürülüyor.

SİMPSONLAR 28 ŞUBAT 2025’İ NASIL İŞARET ETTİ?

Dizinin 1998 yılında yayınlanan Springfield’ın Son Günü adlı bölümünde, Springfield kasabasının tamamen elektriksiz kaldığı ve hayatın durma noktasına geldiği bir senaryo işleniyor. Öte yandan, 2023’te yayınlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025 tarihinden sonra enerjinin tükeneceğine dair bir ifade geçiyor.

Bu sahneleri birleştiren bazı izleyiciler, The Simpsons dizisinin küresel bir enerji krizine işaret ediyor olabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada birçok kişi, bu tarihte büyük bir elektrik kesintisi veya enerji sıkıntısı yaşanabileceğini öne sürerek konuyu tartışmaya açtı.

SİMPSONLAR’IN GEÇMİŞTEKİ KEHANETLERİ GERÇEK ÇIKTI MI?

The Simpsons dizisinin geçmişte Donald Trump’ın başkan olması, koronavirüs salgını, Facetime gibi teknolojik gelişmeler ve birçok küresel olayı önceden tahmin ettiği iddia edilmişti. Ancak bu olayların bazıları gerçek bir tahmin değil, tesadüfi benzerlikler olarak değerlendirilmişti.

Dolayısıyla, 28 Şubat 2025’te gerçekten bir enerji krizi yaşanıp yaşanmayacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, şu an için küresel bir enerji krizine dair net bir işaret olmadığını belirtse de, sosyal medyada bu iddia büyük yankı uyandırdı.

28 ŞUBAT 2025’TE NE OLACAK?

Şu an için 28 Şubat 2025’in gerçekten büyük bir küresel olayla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği bilinmiyor. Ancak, geçmişte yapılan benzer tahminlerin her zaman gerçekleşmediği göz önüne alındığında, bu iddiaların birer spekülasyon olabileceği unutulmamalıdır.

Sosyal medyada tartışmalar devam ederken, The Simpsons dizisinin bu iddialarla yeniden gündeme gelmesi, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı.

Kaynak: https://www.medyaradar.net